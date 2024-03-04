「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

▲藝術家呂巧智與作品合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市鐵道藝術村即日起至4月7日推出「我們來自同一個地方｜呂巧智個展」，新竹市文化局表示，此展為藝術家呂巧智完成日本滋賀縣信樂町陶藝之森(The Shigaraki Ceramic Cultural Park)駐村後，將4個月駐村期間走訪各地自然、人文景象發展出的5件創作帶回台灣，並選擇於家鄉展出，呈現給新竹市民朋友們欣賞，相當精彩。

文化局長王翔郁表示，新竹市鐵道藝術村做為竹市重要的藝術據點，長期支持青年藝術家投入創作，除每年公開徵選駐村藝術家外，亦積極引介年輕具藝術潛力的新秀展出。藝術家呂巧智為新竹本地人，年紀雖輕，但已有遠赴荷蘭、日本、加拿大等地駐村的經驗，更曾獲台灣陶藝獎、高雄獎、中國信託當代繪畫獎入選等殊榮，其創作跨越陶藝、複合媒材及影像的疆界，展現蓬勃的年輕實力，相當值得期待。

文化局指出，藝術家呂巧智畢業於美國藝術中心設計學院(ArtCenter College of Design)，並曾於美國、荷蘭、台灣台北、新北、台南及高雄等地展出。其作品以陶藝、複合媒材、影像為媒介，探討人類行為與自然環境的互動關係，並以親身經驗，由身體感官接收到的大自然訊息，觀察人類群體、生物生態圈的各式情狀，擷取並記錄人類、生命與環境消長交互的各種關聯，建立起觀眾與環境互動的溝通橋樑。

鐵道藝術村營運單位智邦藝術基金會表示，欣賞藝術家呂巧智的創作，不僅是視覺亦是聽覺，甚而嗅覺的綜合體驗，現場採用環境的溼度、溫度感測物質直接產生聲音，而非預錄形式，進而讓作品、觀眾與現場有更深刻的鏈結；她擅長運用身體感官豐富、細緻的感受細胞，大自然與生物多樣性皆是她汲取靈感的來源。此次展出《心靈的幻想曲－沒有終點》、《（非）自然裡的方言》、《序曲－蟄伏》、《進行曲－愛情派對》、《終曲－燈光下的紀念品》等5件作品，透過影像、陶瓷、裝置、燈光等媒材，帶領觀者進入她獨特的感受世界，展現給觀者與眾不同的觀看經驗。