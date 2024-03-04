　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

▲藝術家呂巧智與作品合影。（圖／新竹市政府提供）

▲藝術家呂巧智與作品合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市鐵道藝術村即日起至4月7日推出「我們來自同一個地方｜呂巧智個展」，新竹市文化局表示，此展為藝術家呂巧智完成日本滋賀縣信樂町陶藝之森(The Shigaraki Ceramic Cultural Park)駐村後，將4個月駐村期間走訪各地自然、人文景象發展出的5件創作帶回台灣，並選擇於家鄉展出，呈現給新竹市民朋友們欣賞，相當精彩。

文化局長王翔郁表示，新竹市鐵道藝術村做為竹市重要的藝術據點，長期支持青年藝術家投入創作，除每年公開徵選駐村藝術家外，亦積極引介年輕具藝術潛力的新秀展出。藝術家呂巧智為新竹本地人，年紀雖輕，但已有遠赴荷蘭、日本、加拿大等地駐村的經驗，更曾獲台灣陶藝獎、高雄獎、中國信託當代繪畫獎入選等殊榮，其創作跨越陶藝、複合媒材及影像的疆界，展現蓬勃的年輕實力，相當值得期待。

文化局指出，藝術家呂巧智畢業於美國藝術中心設計學院(ArtCenter College of Design)，並曾於美國、荷蘭、台灣台北、新北、台南及高雄等地展出。其作品以陶藝、複合媒材、影像為媒介，探討人類行為與自然環境的互動關係，並以親身經驗，由身體感官接收到的大自然訊息，觀察人類群體、生物生態圈的各式情狀，擷取並記錄人類、生命與環境消長交互的各種關聯，建立起觀眾與環境互動的溝通橋樑。

鐵道藝術村營運單位智邦藝術基金會表示，欣賞藝術家呂巧智的創作，不僅是視覺亦是聽覺，甚而嗅覺的綜合體驗，現場採用環境的溼度、溫度感測物質直接產生聲音，而非預錄形式，進而讓作品、觀眾與現場有更深刻的鏈結；她擅長運用身體感官豐富、細緻的感受細胞，大自然與生物多樣性皆是她汲取靈感的來源。此次展出《心靈的幻想曲－沒有終點》、《（非）自然裡的方言》、《序曲－蟄伏》、《進行曲－愛情派對》、《終曲－燈光下的紀念品》等5件作品，透過影像、陶瓷、裝置、燈光等媒材，帶領觀者進入她獨特的感受世界，展現給觀者與眾不同的觀看經驗。

ET快訊
越南最大規模詐騙　女首富張美蘭「詐貸1.29兆」恐判死
快訊／李強答記者問走入歷史！　陸兩會「不再舉行」總理記者會　
快訊／大S罕露面「全身黑包緊」！　緊牽具俊曄哀悼小S公公
一家5口車禍4死　9歲兒倖存：我們天堂再聚，別再丟下我好嗎
遭7男性侵2小時！重機網美淚訴「有人圍觀」　西班牙、巴西介入
小黃司機挺「微罪不記點」　工會：駕駛生計也是一條命
活青蛙「身體長蘑菇」　科學家震撼：全球第1次發現
快訊／大港女神揭曉　滿島光首次登台獻唱
饒舌歌手染HPV「濫交73砲友」！激戰床照瘋傳
台股大漲！　電子大廠卻一度跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中嘉寬頻媒體識讀宣導　小心防範AI變臉詐騙

全台血庫告急　台鹽公司號召捐血救人

侵占相機欲變賣露餡遭逮　南警獲報通知失主領回　

勞動部跨域津貼　 助攻二度就業的她重返職場

竹市校園智慧通App增繳費新功能　三校試行

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

民宅起火住警器發揮成效避火劫　南消籲民眾自行加裝

傷心人妻諮詢fb「晨光老師」付10萬學費　行員一聽不對勁

「免費停車」走入歷史！　南投首階段500車格20元／時採智慧收費

企業英雄召集中！新北企業精典獎報名至4／10

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

中嘉寬頻媒體識讀宣導　小心防範AI變臉詐騙

全台血庫告急　台鹽公司號召捐血救人

侵占相機欲變賣露餡遭逮　南警獲報通知失主領回　

勞動部跨域津貼　 助攻二度就業的她重返職場

竹市校園智慧通App增繳費新功能　三校試行

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

民宅起火住警器發揮成效避火劫　南消籲民眾自行加裝

傷心人妻諮詢fb「晨光老師」付10萬學費　行員一聽不對勁

「免費停車」走入歷史！　南投首階段500車格20元／時採智慧收費

企業英雄召集中！新北企業精典獎報名至4／10

台南安平　崑大時尚系登德陽艦演出「軍艦甲板時尚秀」　

Whoscall年度報告出爐　璀繳水電、小額借貸成詐騙隱患

重機沒保險挨罰？陳為民收「監理站罰單」開罵　證據曝光被揪1細節打臉

15歲跆拳少年比賽完拖行李走夜路　貼心舉動讓巡警載他回家

關穎下衣失蹤洩逆天美腿！　學小孩趴沙發POSE太犯規…網：美炸了

力積電赴印度關鍵　黃崇仁曝「蔡總統叫我去」

3年侵犯朋友的女兒14次！手機存70張不雅照　色大叔下場曝

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

陳勢安「走心設計」深V露胸肌　新專輯藏驚喜翻唱

邊荷律、李丹妃加入兄弟啦啦隊　峮峮第一時間追蹤限動轉發

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

地方熱門新聞

銀行員急阻傷心人妻繳10萬「學費」

南投免費停車結束！改制20元／時

民宅起火住警器發揮成效避火劫

知名紀錄片導演吳軍投入中15選區議員補選　提爭取原民社宅

新創建設品牌熱銷8成　新案前進南屯單元五

新北企業精典獎報名至4／10

新莊宮廟聯手捐雨衣　導護志工不怕雨淋

侵占相機欲變賣露餡遭逮南警通知失主領回　

勞動部跨域津貼 助攻二度就業重返職場

衰捲辣椒粉風波　台中燒肉名店聲明

全台血庫告急台鹽公司號召捐血救人

台南覺行弘法協會成立弘揚佛法救濟弱勢

疫後環境噴藥受重視　新北評鑑績優病媒防治業者

林口3處賞櫻秘境景點　小熊公園櫻花盛開7成

更多熱門

相關新聞

竹市首辦「圖書繪本市集」

竹市首辦「圖書繪本市集」

提升新竹市閱讀與藝文消費習慣、增進兒童閱讀力！新竹市文化局首次舉辦「繪讀，會讀」圖書繪本市集，今(27)日由文化局代理局長李欣耀代表市長高虹安，於文化局演藝廳主持宣傳記者會，預告圖書繪本市集將於3月2日至3日，在新竹公園孔廟前廣場、中央商場盛大登場。高虹安表示，此次活動內容相當精采，包含說故事、表演、講座、市集等體驗，歡迎喜愛閱讀的大小朋友們，一同前來尋找閱讀寶藏，打造一座你我共同的閱讀城市。

竹市獎助影視製作拍攝計畫3月起收件

竹市獎助影視製作拍攝計畫3月起收件

新竹瘋影展FUN寒假

新竹瘋影展FUN寒假

新竹市12/28「全國客家日」

新竹市12/28「全國客家日」

新竹水道取水口展示館　5大互動體驗科普水源知識

新竹水道取水口展示館　5大互動體驗科普水源知識

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面