博士生獎學金每月領4萬！教育部拍板7月起實施　首年補助1200人

▲教育部博士生獎學金拍板，113學年度起補助1200人，月領4萬元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部「博士生獎學金」補助計畫拍板！教育部經詢問相關部會及學校建議，調整為不再區分類型，改採定額及加碼補助並行，定額補助每月4萬元，並根據參與產學合作等情形再加碼補助，預計113學年度起推動，第一年補助1200名博士生，預計到115學年度增至3600人。

為解決高教人才斷層危機，教育部今年6月在台中舉行大學教務、校務經營主管聯席會議中，提出結合「職涯發展與甄別機制」的博士生獎學金規劃案，區分為「產學合作型」與「學術發展型」兩類，前者為STEM（科學、科技、工程及數學）領域，每月最高可領7萬元，後者偏向照顧非STEM領域，每月最高可領4萬元。但學界認為，產學合作型最高月領7萬元方案，對人文領域博士生不公，最高7萬方案因此取消。

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教育部近日拍板，「博士生獎學金」補助計畫確定採取定額及加碼補助並行，定額補助4萬元，並根據參與產學合作等情形再加碼補助，113學年度起實施，每年提供1200個名額，其中由教育部補助2萬，學校和企業再拿2萬，預計115年再擴大補助人數至3600人。補助對象為國內博一至博三生，本月起向大學徵件，預計7月公告每校名額。

教育部表示，此項獎助計畫依行政院核定的「因應高教人才斷層-提升教研人員待遇計畫」，包括「國科會加碼推動國科會優秀博士生獎學金」與「教育部結合職涯發展與甄別機制之博士生獎學金」。

教育部說，教育部博士生獎學金透過定額及加碼補助機制，引導學校針對入學甄選機制、學校職涯輔導、學生實習銜接及師生參與產學合作研究等情形，擇優加碼補助學生，提升學生就讀博士意願，培育高階教研人才為國家社會所用。