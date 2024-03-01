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宜蘭特教班代理教師施暴　束帶綑綁幼童強餵飯、要學生在冷氣房脫衣

▲▼立委陳培瑜與人本基金會舉行「默許虐待，就是罪行！不要再有下一個受傷的特教幼童」記者會 陳俊宇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳培瑜與人本基金會舉行「默許虐待，就是罪行！不要再有下一個受傷的特教幼童」記者會 陳俊宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

宜蘭縣某公立國小附設幼兒園設置了學前特教班，卻傳出多名幼童遭到無特教專業的林姓代理教師施暴，包含用束帶綑綁幼童強餵飯、踢踹學生、在冷氣房要學童把上衣脫掉，用讓學童很冷「來輔助練習穿衣服」，家長1日在民進黨立委陳培瑜、范雲、陳俊宇及人本基金會陪同下召開記者會，痛批宜蘭縣教育處調查不完備，甚至認定該師「非屬情節重大」，應立刻重啟調查。

宜蘭縣某公立國小附設幼兒園設置了學前特教班，上學期招聘代理幼教師沒有合格人員應聘，到三招時聘請無證照、無特教專業的林師後，家長發現學童時常有傷口及瘀青，且開始有拒學、情緒不穩定現象。家長指出，林師會因為學習未達標準、吃飯慢等狀況，就對幼童施暴、體罰，但即便特教幼童多人遭受多起暴力對待，宜蘭縣教育處的調查報告中，竟認定「非屬情節重大」。

人本基金會指出，林師強迫餵飯致傷，還綑綁、體罰A生，用餐時，照顧A生的林助理員暫離，A生吃得較慢，林師就粗暴地將A生嘴巴撐開強餵，造成A生臉部、頸部、胸部均有挫傷。林助理員回到教室後，試圖勸阻林師，但林師反而變本加厲，用束帶將A生雙手綁在椅子上繼續強餵，使原本沒有言語能力的A生，被嚇到邊哭，邊尖叫，邊叫爸爸。

強餵飯後，林師因不滿A生被嚇到吐出食物，又罰A生把腳撐在椅子上，雙手撐地做棒式。林助理員再勸阻，反而被林師趕開。助理員急電A生家長，家長15分鐘後趕到學校，發現該班鎖門、拉起窗簾，A生家長只好拍門，林師開門後，家長看到A生還在被體罰，面對家長質問，林師還反控說：「我是在教育你的小孩！」，並接著指責保護A生的林助理員「越級陳報。」

林師也多次對B生體罰、施暴，另一名有智能障礙的B生，也常被林師體罰。比如說用拉筋的疼痛，來要求B生學習從1數到50，B生被林師拉得邊痛邊哭邊數數。更有一次，B生在練習摺衣板教具，B生只是沒辦法在時間內完成，林師就用力扭他的手操作教具，之後還把B生大力拉起後撞倒在地，踢、踹、打B生，後又用拉筋處罰。

家長也透露，其他幼童也受害：班上有腦性麻痺無法言語、行動的學童，在林師開始帶班後，身上時常出現傷口或瘀青、其中一位有表達能力問問題的學童表示林師會彈他額頭、有其他學童被林師踢踹、用不讓學童午睡作為處罰手段、在冷氣房要學童把上衣脫掉，用讓學童很冷「來輔助練習穿衣服」，學童因身心障礙沒辦法穿上，一直冷著又害怕，讓學童被嚇到尿褲子、以坳折學童的手，作為處罰或教學的方式。

人本基金會批評，林師對多位特教學童多次施暴，顯示林師幼教能力低落，且嚴重違背教師倫理。只因為特教幼童學習較慢就推倒踢踹施暴，也是社會不能容忍的行為。這些都直指林師不適合擔任教保人員。但是在這個事件中，宜蘭縣教育處的調查卻認定林師的行為「非屬情節重大」，將給予較輕的罰鍰，也不會解聘，更不會使其終身不得任教。

中華民國全國特殊教育學校家長協會直言，在面對各種特殊學生的生、心理需求之表達，如果教師本身專業度不足往往就會有本次的憾事發生。林姓代理教師毫無專業知能、專業倫理、恣意施暴幼童，情節重大顯不適任教職；校方未盡監督管理難辭其咎，主管機關漠視、犧牲身障學生受教權益，於該校設置學前特殊教育班，未能協助該校聘任合格特殊教育幼教專業教師，完全喪失特殊教育學生早期療育之功能。

陳培瑜表示，目前實務運作上，對於第一線教育人員不適任行為並沒有具體的判斷標準，導致憾事發生時，往往流於個案認定，期望教育部能夠制定教育人員專業倫理的相關規範，讓第一線教育人員知道何者該為、何者不該為。另一方面，特殊教育及幼兒教育是一門專業，但本案代理教師不具特教、幼教專業之情形，早已為教師不當管教埋下隱憂，期望教育部以及各地方政府檢討相關規範，對於相關應聘人員提供足夠的增能或培訓機制。

▲▼立委陳培瑜與人本基金會舉行「默許虐待，就是罪行！不要再有下一個受傷的特教幼童」記者會 陳俊宇。（圖／記者屠惠剛攝）

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