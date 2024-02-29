推動產學合作　教育部：每年核定超過1千個外加招生名額

▲教育部公布「區域人才培育基地及重點領域研究學院辦理情形」。（圖／教育部提供，點圖放大，下同）



記者詹宜庭／台北報導

為滿足國家重點產業的人力需求，教育部於110年公布「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，並於111年起推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，每年核定超過1千個外加招生名額，並有超過140個合作企業投入資源，共同培育引導學術研究創新、帶動產業發展之高階科學技術人才，培育產業所需的中高階人才。

教育部表示，「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，是由國立大學與企業合作設立研究學院，主要培育碩士及博士級人才。該研究學院的師資可以延攬業界人士及合聘校內其他學院教師，而學院的資金則以合作企業資金為主，政府資金（國發基金）為輔，合作企業出資不得低於國發基金出資。

教育部透露，迄今推動的領域包含半導體、智慧製造、人工智慧、循環經濟、金融、國際傳播及政治經濟等，並已核定11校共12個研究學院。此外，教育部每年核定超過1千個外加招生名額，並有超過140個合作企業投入資源，共同培育引導學術研究創新、帶動產業發展之高階科學技術人才。

至於「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，教育部強調，是依據總統蔡英文的青年就業政策，規劃於111年至114年補助大專校院設置20座基地。截至113年2月，教育部已核定半導體、無人機、電動車、離岸風電等18座重點產業人才培育基地，主要培育學士級人才，以協助銜接職場實務需求。

教育部說明，未來將會因應經濟與科技變遷，適時協助學校與產業共構課程，並持續擴充學校教學環境設備，同時促成更多產企業參與人才，深化產學雙方合作實務教學，以提升國家整體競爭力。