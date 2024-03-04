政府砸52億招收國際生！44校增設新型專班「私校佔7成」

▲教部砸52億招收國際生來台留台，今年秋季班共44校提報申請計畫，其中私立大專校院達30校。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

為招收優秀國際生來台就讀以及留用台灣，教育部和國發會預計投入52億預算開設新型專班招收國際生。根據教育部統計，113學年新型專班共44校提報計畫，申請122班、2264人，其中私立大專校院達30校，佔比近7成，公立大專僅14校，申請最多是學士後33班、839人。教部表示，已在2月底將核定結果函知各校，因部分學校計畫書內容須修正，最終核定人數預計3月底確定。

台灣少子化問題對大學與產業界造成嚴重衝擊，為招收優秀國際生來台就讀以及留用台灣，教育部與國發會攜手推出「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計5年（113至117年）投入52億預算，設10個海外基地。

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根據教育部規劃，新型專班包括學士雙聯專班、2年制學士專班與學士後專班與碩博士班，招收國外大學升三或四年級、專科畢業、學士畢業學生來台就讀。專班學生除了免學雜費，每月還提供1萬獎助金，畢業後可在台高科技產業就業等條件配合。

教育部指出，113學年度新型專班（秋季班）沒有限定每校申請班級數，但每班至多30人，最終共計44校提報計畫，申請122班、2264人，申請包含一般大學26校（公立8校、私立18校）、技專校院18校（公立6校、私立12校）。換言之，私立大專校院共有30校申請，公立僅14校。

上述122班申請案中，教育部表示，包含學士27班、615人，學士後33班、839人，碩士班60班、798人，博士班2班、12人。而申請班級數最多者為正修科技大學申請13班、343人。

教育部表示，核定結果已經在2月26日函知各校，並提供核班清單給各海外基地，進行海外共同招生籌備規劃。但因為部分學校計畫書內容必須修正，所以最後核定人數尚未全部確定，學校必須在3月20日前回復，故預計3月底才會確定最終核定人數。