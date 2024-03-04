超商限時開賣！最新「2款療癒咖啡飲品」　加了草莓果肉、玫瑰果凍

▲7-11打造最新音樂節品牌「高雄櫻花季」，將在3月6日起推出一系列櫻花季新品，此為CITY CAFE櫻花季限定6款杯身。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

最粉嫩的春天就在超商！超商全台門市即將變身最浪漫的櫻花風格店，除了咖啡杯會換上6款粉色櫻花季限定杯身之外，還將開賣2款最新櫻花季咖啡飲品，直接將香甜濃郁的草莓果肉與櫻花風味果凍一起加入拿鐵或紅茶中，打造春日最療癒的口感。

7-11打造全新音樂節品牌「高雄櫻花季」，將於3月22日起連續3天於高雄夢時代廣場盛大舉辦，為迎接此盛大活動，7-11將在3月6日至3月19日推出2款CITY櫻花季新品，分別為「CITY CAFE莓好光櫻心凍拿鐵」（85元）、「CITY TEA莓好光櫻心凍紅茶」（75元），選用美十三品種草莓，果實更飽滿香甜、香氣濃郁，再將草莓果肉與櫻花風味果凍一起放進拿鐵或紅茶中，花香馥郁、口感酸甜，口感超有層次，開賣期間還可享CITY CAFE大杯以上第2杯7折。

▲圖左為「CITY CAFE莓好光櫻心凍拿鐵」、圖右「CITY TEA莓好光櫻心凍紅茶」，3月6日起限定開賣。

7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也將在3月6日到4月2日推出活動響應櫻花季，期間只要購買不可思議拿鐵系列飲品，皆可免費升級限量粉紅櫻花拉花。

不僅如此，全台7-11門市也將於3月6日起變身最浪漫的櫻花風格店，CITY CAFE換上6款粉色櫻花季限定杯身，除首度推出的高雄夢時代款之外，還有東京、首爾、巴黎、西雅圖、華盛頓5大城市杯。

▲3月6日起至4月2日止，只要購買「!+? CAFE RESERVE不可思議」拿鐵系列飲品，皆可免費升級限量粉紅櫻花拉花。

▲3月限定吃抹茶歐蕾泡芙。（圖／beard papa’s提供，下同）

喝飲料當然要配甜點才完美！日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」3月推出「抹茶歐蕾泡芙」，把來自靜岡的抹茶粉加入經典卡士達當中，再與鮮奶油輕拌揉合，打造成抹茶歐蕾卡士達內餡，擠進酥脆泡芙餅皮當中，外皮還撒上抹茶粉增添口感，茶奶組合讓人忍不住一口接一口，且除了經典日式派皮外，還提供黑日式、菠蘿、mini派皮選擇，單顆售價75元起。

▲抹茶歐蕾泡芙是使用靜岡抹茶粉製成。

▲這個月還推出全新限定紅豆派。

這個月更加碼推出全新限定「紅豆派」，選用法國頂級奶油搭配煮透的紅豆製成綿密紅豆餡，再包入千層派皮中，無論是搭配經典香草卡士達或是抹茶歐蕾內餡進行烘烤，都能吃蓬鬆派皮與紅豆的甜蜜滋味，即日起至3月31日限時開吃或售完為止。