超商「3大隱藏版優惠」限定10天搶！　送15元熱狗、25元咖啡

▲超商隱藏版取件優惠來了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

網購族隱藏版好康要搶！超商「取件優惠」來了，3月祭出限定10天「3大超殺優惠」，有25元單品拿鐵、15元原味熱狗等，期間只要在活動期間至門市完成包裹取件即可獲得優惠3選1，數量有限、送完為止。

全家3月限定「取件好康」來了，3月4日起至3月8日、3月19日起至3月23日總共10天時間，只要於門市完成包裹取件就送「25元小杯Let's Café熱單品拿鐵兌換券」、「15元小杯Let's Café熱經典拿鐵」及「15元經典原味熱狗」共3大優惠任選1，每張優惠券擇一兌換且限用一次，1件包裹送1張、每人最多單筆送5張，提醒首波時段贈送之優惠券限量150萬組，使用期限至3月15日，第2波限量150萬組，使用期限至3月30日。

▲7-11最新咖啡優惠一次看。（圖／業者提供）

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取至3月6日前也推出「CITY6款咖啡飲品」組合優惠，優惠品項有經典冰可可2杯130元、GODIVA迦納熱巧克力2杯140元、風味系列指定熱飲（巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡咖啡）10杯380元、蜂蜜拿鐵7杯380元、香鑽水果茶8杯380元及黑糖珍珠撞奶9杯380元。

門市則至3月5日前還能爽喝CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶通通可享「任選買2送1」優惠。