大口咬下秒爆漿！　速食店最新「卡士達甜甜包」罪惡開吃了

▲爆漿卡士達甜甜包開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

太欠吃！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」驚喜攜手日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」推出超罪惡爆漿「卡士達甜甜包」，把人氣甜甜包塞滿beard papa’s卡士達內餡，每一口都能吃到超濃郁奶香，滿足到不行，即日起於全門市上市。

▲卡士達甜甜包吃得到濃郁奶香。

「頂呱呱 x beard papa’s」聯手推出爆漿「卡士達甜甜包」，炸到金黃酥脆的甜甜包搭配beard papa’s卡士達內餡特製而成，大口咬下就能吃到濃郁卡士達奶香，口感滑順不甜膩，幸福爆表，即日起於頂呱呱全門市上市，限時嚐鮮價2顆49元，也可購買任一超值套餐享19元加購卡士達甜甜包優惠。

加碼至3月31日前還有3款卡士達甜甜包特餐等吃，分別是「卡士達派對組合餐」，內含卡士達甜甜包6顆、原味炸雞2塊、原味雞腿2隻、呱呱包2顆、小份地瓜薯條、可口可樂1.25L，特價499元；「卡士達獨享餐」內含卡士達甜甜包2顆、原味炸雞1塊、原味雞腿1隻、小份地瓜薯條及中杯可樂系列，特價209元；「卡士達輕饗餐」內含卡士達甜甜包2顆、地瓜薯條、中杯可樂系列，特價99元。

▲超商推出最新靜岡抹茶霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

另，甜點控也不能放過全家超商最新大人系「靜岡抹茶霜淇淋」，選用100%靜岡抹茶製成，每一口都能吃到微苦茶香，且甜度低，讓人忍不住一口接一口，且除了抹茶口味，這次更在雙口味機台搭配「濃黑巧克力」，打造抹茶與巧克力罪惡結合，一次滿足抹茶控、巧克力控，每支售價49元，3月5日起正式上市，至3月31日前買霜淇淋加10元還可獲得Pocky香蕉棒1盒。

為歡慶新口味霜淇淋上市，3月5日至3月7日全家APP隨買跨店取還祭出「Fami!ce5支188元」優惠，每人每日限購1組，兌換期限至9月25日。