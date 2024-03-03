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南韓結婚新人10年銳減4成　財團祭「生1胎送1億」超狂員工福利

▲▼結婚。（圖／CFP）

▲南韓結婚新人對數10年來驟減40％，生育率也創下歷史新低。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓政府機關3日公布統計調查，2023年結婚的新人有19萬3673對，相較2013年的32萬2807對，結婚件數10年來大幅減少4成。此前，南韓去年生育率創下0.72的歷史新低，還有財團老闆祭出「生1胎送1億韓元」獎金來鼓勵員工生育。

根據韓聯社報導，南韓統計廳調查與國家統計入口網站數據顯示，南韓去年結婚件數為19萬3673件（暫定值），比起10年前的32萬餘件足足減少了4成。事實上，南韓在2011年之前每年結婚件數時有增減，但從2011至2022年為止，曾經長達11年連年減少，直到2023年才因為新冠疫情延後的結婚潮等因素增加了1983件。

從各個季度來看，2022年第三季結婚件數的同期比開始反彈回升，一直到2023年第二季都保持著增加趨勢，不過2023年第三季與第四季又有所減少，似乎代表熱潮已過。

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲南韓政府調查，民眾不結婚的原因仍以經濟考量占最多數。（示意圖／CFP）

統計廳調查顯示， 20歲至40多歲南韓民眾不結婚的原因，以「婚禮費用、住房準備等結婚資金不足」所占比例最高，其次則是「感受不到結婚的必要性」與「沒有遇到想結婚的對象」。

報導指出，南韓結婚人數減少也影響了新生兒數量的銳減，從2013年出生的43萬6455名新生兒，到2023年只剩下23萬名新生兒，10年來減少了47.3%。加上南韓2023年再創生育率新低，平均每名女性一輩子僅生育0.72名孩子，統計廳還預測，由於疫情時期結婚的夫妻減少，2024年生育率可能繼續下滑至0.68，甚至更低。

▲▼年輕世代認為，職場女性結婚、生子未必是對未來有利的打算。（圖／CFP）

▲南韓房地產開發商祭出「生一胎給一億」的超狂員工福利。（示意圖／CFP）

隨著低生育率成為嚴峻問題，南韓主要經營房地產開發與租賃的富榮集團上月在2024年新年開工時發出生育獎金，向自2021年以來生育1名子女的員工提供1億韓元（約新台幣237萬元）。另有3名員工連年生育2名子女，還有2名員工喜迎雙胞胎寶寶，都分別獲得了2億韓元（約474萬元）的獎金。

富榮集團稱，這次一共發出了70億韓元（約1659萬元）的生育獎金，且這項「生一胎給一億」的福利制度將持續實施。創辦人兼會長李重根還表示，如果未來政府願意將永久租賃住宅事業下放民間參與，將向生育3胎的員工提供國宅等級的永久租賃住宅。據報導，富榮集團除了生育獎金，還有大學學費、直系親屬醫療費、養育津貼等福利。

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