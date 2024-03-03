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大陸 大陸焦點 特派現場

連續3年減少！　2023年陸幼兒園新生「驟減534.5萬人」

▲。（示意圖／CFP）

▲大陸去年掀起幼兒園倒閉潮。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國官方最新數據顯示，中國大陸2023年幼兒園幼生4093萬人，比2022年驟減534.5萬人，在園幼生人數連續3年減少。去年掀起的幼兒園倒閉潮，今年形勢更加嚴峻。

中國國家統計局2月29日發布「2023年國民經濟和社會發展統計公報」顯示，2023年，學前教育在園幼兒4093萬人，比2022年的4627.5萬人，減少534.5萬人。

陸媒第一財經今天報導，此前隨著毛入學率的提高，中國大陸2004年開始，在園幼兒人數連年增長，2020年達到最高峰，在園幼兒4818.3萬人，其後連續3年減少。

2021年，中國大陸學前教育在園幼兒4805.2萬人，比2020年減少13.1萬人，首度出現下降。2022年，學前教育在園幼兒4627.5萬人，比2021年減少了177.7萬人。2023年更驟減534.5萬人。

報導指出，整體來看，一方面是近年來生育率的下滑，導致能夠上幼兒園的孩子驟減。從歷年出生人口變化看，全面「二孩」政策實施後，2016年和2017年的出生人數都超過1700萬人，尤其是2016年達到1883萬人

但進入到2018年，二孩效應減弱，當年出生人口為1523萬人，2019年為1465萬人，2020年為1200萬人。

這也顯示，中國大陸出生人口下滑對幼兒園產生的大幅度影響，從2023年開始。2023年在園幼兒人數比上一年減少幅度達11.55%。

2023年以來，大陸多地幼兒園出現倒閉潮，又以鄉村地區更嚴重。一方面出生率下滑導致幼生來源減少；另一方面，隨著城鎮化水準不斷提高，人口從鄉村、小城鎮向城市集聚，教育資源出現失衡。

隨著中國大陸人口在2022年首度出現負成長，步入2024年，中國學前教育的幼兒園面臨更嚴峻形勢。

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