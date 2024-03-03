2024兩會／美大選牽動中美「克難前行」　拜登、川普都是北京難題

▲美國大選牽動中美關係變數。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

2024年大陸全國「兩會」下週即將登場，誰來接外交部長一職？日前訪美備受矚目的中共中聯部長劉建超被高度看好，欲將於今年3月於會期上獲任命外交部長。接受《東森新媒體ETtoday》多位兩岸學者也認為，未來一年中美關係是加倍的「克難前行」，最大變數來自無法掌控的美國大選，不論拜登或川普勝選，只求「兩害相權願其輕」，對華政策連續性充滿未知數。

今年適逢美國大選年，牽動兩岸關係未來走向，對於北京來說更是無法掌握變數，不管是拜登連任或川普又當選，中美關係都十分艱辛。依目前拜登作風有談判性，中美也在某些事物上達成默契，比如長期夾雜在大國之間「台灣問題」，若川普勝選回歸，一切將重新洗牌。

中美關係雙倍「克難前行」

談及中美關係，台灣政治大學外交學系教授黃奎博接受《東森新媒體ETtoday》訪問形容，「如果兩岸關係是克難前行，現今的美中關係對北京來講是雙倍、加倍的『克難前行』，也是繞不過去的坎。」

國立政治大學東亞研究所特聘教授兼國關中心主任寇健文接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，「這次美國大選已經超出北京能夠控制的範圍，影響力最大，不僅是外交、經濟，甚至包括兩岸，整個中國大陸面對外在環境全部，變數也最大。」

回顧中美關係最大變數，2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）高調訪台以及「間諜氣球」，讓中美關係雪上加霜，歷經多次談判修補關係，中美去年恢復時隔一年軍事對話，儘管近期看似慢慢回溫，台灣問題、南海領土爭議議題，中美之間持續針鋒相對，也依舊保持克制。

寇健文表示，去年11月中國國家主席習近平及美國總統拜登在舊金山會晤時達成共識，同意恢復兩軍溝通交流，「尤其是兩個擁有核武大國不能發生戰爭衝突。」

畢竟，中國大陸官方與拜登政府來回磨合快4年，彼此仍存在默契與共識，這次美國大選結果對中美關係走向與維繫極為關鍵。

▲拜登連任或川普回歸，中國大陸只能「兩害相權願其輕」。（圖／路透）



拜登或川普勝選「北京兩難」

今年美國大選可能重演拜登與川普爭奪總統之位，多家外媒也分析，對中國大陸而言，兩人有如「兩碗毒藥」，無論誰當選，美國對華戰略競爭部會有太大改變，但拜登上任後尋求與北京合作態勢，比起善變的川普好一些。

中國人民大學國際關係學院教授、中國人民大學美國研究中心主任時殷弘接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，「關於這場選舉的結果，目前很不確定和倚賴猜測的因素太多，做出哪怕差強人意的預測也殊為困難，甚或不大可能。」

時殷弘強調，中國只能「兩害相權願其輕」。未來，無論拜登或川普誰贏得大選，對華政策的連續性都必定大於變異的可能。

「北京再怎麼努力，對外做什麼事情，只要川普一上來，很多事情都是處於很大的不確定性。」寇健文分析，川普的善變不只對中美關係增添變數，日韓、歐洲各國盟友也很擔心。回顧川普上一任「孤立主義」作風，與拜登「拉幫結黨」做法不一樣，假設川普回歸，很多事情變數更大。

黃奎博也指出，「不管是拜登或川普，對北京來說都是兩難，誰當選都不是正面加分的結果，如果兩個硬要選擇，很多判斷下顯示北京偏向拜登，因為他的可談判性與可預測性高。」

「北京的兩難還有美國國會。」黃奎博進一步分析，美國國會是中共的一個軟肋，中共以前對美國國會工作做的不深，後來學台灣的駐美代表處對國會做工作，但雙方政治體制、思想價值和意識型態差太多，中共對美國國會工作本來都有限。

黃奎博也指出，美國國會是行政立法分權，對於美國外交沒有太多干涉，屬於相互制衡，到了2010年中後期，國會慢慢對外交權主張要求越來越多，國會這一塊是大陸方面更難去控制和影響，「加上跨黨派普遍意見對中共相對不友善，是未來看得到很大的困難。」

▲去年「拜習會」雙方達成默契，台海不能有衝突。（圖／路透）

中美恐怖平衡「共管」台灣？

中美關係之下的「台灣問題」變數？寇健文分析，從這次台灣大選可看出，北京有反制措施，但反應沒有異常激烈，由此看出中美存在一些默契，雙方對兩岸局勢控管都有共識「防止衝突」。

舉例這次大陸漁船翻覆2死事件，美國國務院發言人米勒、白宮國安顧問沙利文接連表態，「美方持續敦促雙方保持克制，勿片面改變現狀」、「反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動」，可以看出美國也希望台海就此打住，保持理性克制，對台政策也很明確，「不希望衝突升級，甚至引起軍事戰爭。」

寇健文則指出，金門起事件之後，「任何事情除了戰爭以外，他們都會做。中共會對台進行不斷的壓迫。」由此可看，去年「拜習會」雙方就達成默契，如果拜登連任，會照著默契繼續走下去，甚至美國回過頭管台灣，避免每一種可能的發生，就是「中美共管」意味。

以巴衝突、俄烏衝突等，讓美國包袱巨大。黃奎博先前也分析，拜登這段選舉期間會盡力壓制台獨，以免台海緊張對自身選情增添變數。

黃奎博指出，當前華府與北京對台最明顯政策交集，「遏制台獨勢力。」雙方經各層級的「護欄式」的國安溝通，並在無意外、各自行動的前提下，以所欲採取的方式維護前述交集。這類同於美國與中國大陸「技術性共管台海」。即使賴清德520上任後，中共方面暫時延續目前對台的軟硬兩手策略，等到美國總統大選底定後，依據美國對台政策作出調整。