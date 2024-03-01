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大陸 大陸焦點 特派現場

解決農村光棍與低生育率　陸提議「取消」生育數量限制　

▲結婚,新娘,紅色禮服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸晚婚、低生育率再次列為今年兩會討論改善的焦點。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸整體少子化、不婚潮蔓延到農村，「大齡」男女的婚事、農村光棍成為今年大陸兩會關注焦點，全國政協委員熊水龍提議「取消對居民生育子女的數量限制」，受到大陸網友熱烈討論。許多人認為即使有錢也沒時間養，更何況是沒錢，如何提振「紅利人口」，生養教育成為大陸官方頭疼的問題之一。

2022年全台30至39歲的男女，55%男性、41%女性未婚，20多歲未婚比例高，這樣數據難以提升「生育率」。同樣情況發生在對岸，晚婚、低生育率、「紅利人口」負成長成為大陸政府棘手問題。

大陸國務院發展研究中心1月16日發布《中國發展報告2023》（《報告》），內容指出近12年大陸先後出現勞動年齡人口達峰和人口總量達峰兩個重大轉捩點，目前人口總量已處於峰值期，未來較長時間內將保持下降趨勢。出生率延續降低水準將主導中國人口變化的長期趨勢，預計未來年度出生人口約每10年下一個百萬台階，低出生率主導了大陸人口增速放緩關鍵過程。

如何提振生育率？大陸全國政協委員熊水龍日前提議，「建議明確取消對居民生育子女的數量限制」，對於非婚生育、單親生育，也可以平等享受相關生育支持政策，另外，針對女性生育的扶持政策，包括企業支持、政府生育住房保障。

綜合多數民眾意見，生養問題涉及太多面向。有網友認為國家實施免費政策，老百姓的基本支出依然很重，更別說涉及額外花費，像是補習等雜支。也有人擔心孩子接送問題，上班無法兼顧，有心無力，大多數認同，現在年輕人壓力大，都不想結婚，如何生兒育女。

▲嬰兒。（圖／CFP）

▲大陸農村「光棍」越來越多，生育率更低。（圖／CFP）

大城市晚婚、低生育率還能理解，鄉下多子多孫的傳統也「被迫」改變，不婚潮開始蔓延到農村。今年大陸全國人大代表李樹林發現「人口越來越少，鄉村振興怎麼解決人的問題？」人口生育率持續走低，人口老齡化逐漸加劇，舉例川北山區「空心村」、「老人村」逐年增多，前幾年村裡是老人、婦女和兒童多，現在差不多剩老人留守。

李樹林深入調研發現，農村人口急劇減少的原因是多方面的，「多數人認為結婚後的壓力太大，買新房、孩子的教育、老人的贍養等，這些都導致年輕人恐婚。」農村人口斷崖式下降的部分原因，光棍越來越多，哪個來生育。

李樹林建議針對農村特殊的生育政策，對無固定工作、無固定收入和低收入者制定合理生育二孩的政策，比如資金獎勵，購保（保險）養老，購房補貼、幫扶教育等方式激勵多生，確保人口穩定；將孕產婦納入免費產前篩查範疇，防治缺陷；進一步完善生育休假制度，降低家庭生育成本。

回歸本質，不管是城市或農村，當前面臨生育率下降的根本原因，與當代大陸年輕人的價值觀念發生變化有關。現在的年輕人更加注重自己的生活品質，再加上本身囊中羞澀，導致對婚姻的意願不強，從而進一步影響了出生率。

大陸一般老百姓最大生活壓力，高房價、教育、醫療「三座大山」客觀存在，何時這些壓力可以真正減負，生育率或會迎來徹底反彈。

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