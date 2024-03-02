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大陸 大陸焦點 特派現場

2024兩會／預料軍費緩增！　解放軍面臨「無人科技戰」改革反思

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

▲每年大陸開兩會，外界高度關心軍費增幅。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

2024年大陸全國「兩會」將於下週一4日、5日登場，每年外界十分關注軍費是否增加？兩岸軍事專家接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，預料2024軍費預算會比去年7.2%微幅增長，沒有太多新意。大陸軍事專家也指出，解放軍體能訓練扎實，反倒是無人科技作戰是最大挑戰，美國在這方面相當擅長，對於沒有實戰經驗解放軍來說，必須要有突破性訓練改革，如果停留體能訓練都是過去時代思維。

美日台灣近年國防預算明顯成長，西方媒體普遍認為，亞太地區進入新一輪的軍備競賽。包括大陸官方編列2023年軍費預算是近5年來次高，人民幣1兆5537億元（約新台幣約6.86兆元），年增7.2%，預料今年軍費預算持續緩增，不會有太多幅度。

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

▲兩岸軍事專家認為，解放軍今年軍費持續緩增。（圖／CFP）

炒作解放軍軍費「了無新意」

過去解放軍的軍費預算被視為「威脅指標」，實際觀察近三年變化，大陸國防費比起美國國防預算屬於低水平。就支出來看，不論是佔國內生產總值（GDP，或國家財政支出的比重，國民人均國防費、軍人人均國防費相較偏低。

中共全國人大發言人王超去年也清楚指出，大陸國防費增長是應對複雜安全挑戰的需要，綜合考慮國防建設需求，國民經濟發展水平而確定，也是世界各國的通行做法。但佔國內生產總值的比重多年保持基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度比較適度、合理。
中華戰略學會資深研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，特定國家每年盯著解放軍軍費預算毫無新意，只要看到軍費數字增長，立刻解讀「是衝著我來」。假設軍費成長「低估」成長幅度，又認為軍費不增不可靠。

「增多、增少，永遠是信者恆信，不信者恆不信。」張競也說，軍費加減相當複雜，沒有任何經濟指標可作為參考依據，包含國民生產國內生產毛額，消費者物價指數，中央政府預算增加額度。

張競也指出，「解放軍軍費增長幅度變化有自己運作的脈絡，主要看實際預算需求，與其增長多少，不如把焦點放在決算，怎麼可能年年100%消化預算，數字完美到令人難以相信。」

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲解放軍長期對台海局勢有各種演訓。（圖／CFP）

陸軍費增長與台海局勢的迷思

台灣政黨輪替後，兩岸關係緊繃，過去幾年解放軍軍費每年的增幅，加上軍隊在沿海訓練等，經常被外界有各種連結。實際上，解放軍每年大量軍事訓練都是前一年規劃好既定行程，軍費預算也是，除非有預知能力，否則都是例行公事。

大陸軍事專家田士臣接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，外界每年炒作軍費增長與台海局勢有關，比如近期大陸漁船翻覆2死案，簡直啼笑皆，笑掉大牙。兩岸分治以來，解放軍針對台海早就有既定訓練與準備，絕對不可能現在「突然」想起來。

田士臣也指出，國防預算與國家安全需求是相互相匹配，主要根據現在安全形勢來判斷，中美競爭是最大原因之一，另一方面在南海，因此軍費肯定有所增幅，但相較

解放軍軍費預算都是經過通盤考量整體局勢，不會只針對某件事做特殊預算，而是依照解放軍長期建軍發展政策，畢竟中國體量大，必須有相對應國防預算來支撐保衛。另外，通膨壓力也是中共緩增軍費主因之一，必須保持合理增速。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲體能訓練是過去時代，熟悉「無人科技作戰」是解放軍新難題（圖／CFP）

「不見硝煙」挑戰無實戰經驗解放軍

談到解放軍訓練，每個國家軍隊都有基本功。田士臣也表示，「平時多流汗，戰時少流血」，包括解放軍肯定自己訓練計畫，但面對日新月異科技戰，解放軍面臨權做的難題與挑戰。

田士臣進一步指出，從「俄烏衝突」「以巴戰爭」，無人機偵查作戰已經被大規模的使用，加上互聯網AI技術發展，海量的情報信息戰怎麼處理，對於沒有相關實戰經的中國軍隊來說，如何貼近實戰是一個訓練的難題。

「未來戰爭不是傳統意義上的戰爭，是互聯網直播的戰爭，也是雲戰爭。」田士臣指出，「也許用無人機作戰，可能看不見軍人的戰爭，不見硝煙的戰場，目前是美國最擅長。」

田士臣也舉例，1990年波斯灣戰爭給予中國軍隊發展有很大啟發，提供很大的借鑒思考與改革創新。「那個時候我記得全軍上下都在討論，因為美國打的那一場戰爭，中國軍隊有差距。」

20多年來解放軍能力不斷提升，與波灣戰爭論帶來的反思有很大關係。如今面對「俄烏衝突」、「以巴衝突」新型作戰型態，田士臣認為解放軍必須第二次反思，面對新的安全形勢和新科技發展來鍛鍊發展自己的軍隊，未來才能確實保衛的國家安全，與世界和平。

最後，田士臣相信，「中國人喜歡總結經驗教訓。」解放軍訓練必須要突破創新，要有改革，如果還是按照原來的路子，就按部就班的訓練體能，都是過去時代思維產物。

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