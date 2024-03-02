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大陸 大陸焦點 特派現場

港媒：兩會舉行前　中國促進經濟訊號頻現

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

▲兩會將於北京召開。（圖／路透社）

文／中央社香港2日電

據分析，在中國「兩會」即將舉行之前，北京方面正積極發出促進經濟的訊號。

「兩會」即中國第十四屆全國人民代表大會第二次會議和中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第二次會議，前者預定於5日召開，後者提前一天於4日召開。

明報今天撰文指出，中國經濟形勢備受海內外輿論關注，就在「兩會」舉行前一週，北京方面頻頻釋出各種促經濟、提振信心的政策措施。

近期北京中央多個部委的一系列舉動也透露出相應意涵，比如中國國家民航局副局長韓鈞表示，力爭到2050年，建成一批世界一流的航空企業和世界一流的航空樞紐。

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

此外，工信部部長金壯龍日前與12家製造業企業負責人舉行座談會，另有11家企業以書面交流；國務院國有資產監督管理委員會也舉行了國企改革深化專題推進會，確保2024年國企改革深化提升行動不折不扣完成70%以上主體任務。

文章指出，一些部委的動作頗具針對性，比如前段時間中國股市波動頻繁，新履職不久的中國證券監督管理委員會主席吳清本週主持召開資本市場法治建設座談會，聽取全國人大常委會法工委等司法機構及部分專家學者和律師的建議。

北京方面為進一步擴大開放、便利國際商務人士到中國，海關總署公布了設立上海東方樞紐國際商務合作區的總體方案，包括境外人士搭乘國際或地區航班，自上海浦東國際機場入區，毋須中國簽證，僅需進行國際旅行證件核驗等。

但文章表示，美國信用評級機構穆迪去年12月下調中國的評級展望至負面後，國際上尤其是美國，從智庫到政府、從華爾街到媒體，幾乎異口同聲「唱衰」中國經濟。

文章引述大陸學者認為，當前中國確實面臨複雜的經濟形勢，但這並不意味著中國經濟會衰退。

大陸學者指美國方面有意拉踩中國經濟，唱響美國經濟，讓人們對中國經濟失去信心，使資本從中國流向美國，這是美國展開對中國「金融戰」的一個主要手段。

▲▼人民幣。（圖／路透）

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