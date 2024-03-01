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大陸 大陸焦點 特派現場

陸總理李強會見美國商會會長：合則兩利，鬥則俱傷

▲大陸國務院總理李強會見美國商會會長克拉克。（圖／翻攝央視）

▲大陸國務院總理李強會見美國商會會長克拉克。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李強2月28日會見美國商會會長克拉克率領的訪問團。李強在致詞時向代表團釋出善意，認為在45年的實踐中反覆證明，中美合則兩利，鬥則俱傷，歡迎持續加強經貿合作，「雙方應做夥伴而不是對手。搞各種形式的脫鈎斷鏈、小院高牆，不符合雙方根本利益，只會對兩國企業、經濟乃至全球發展造成巨大損失。」

▲大陸國務院總理李強會見美國商會會長克拉克。（圖／翻攝央視）

李強表示，中美經濟高度互補，利益深度融合，彼此都從對方發展中獲益，加強經貿合作對兩國是雙贏，「中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，在先進製造業、新型城鎮化、消費結構升級、綠色低碳轉型等方面將持續釋放出巨大需求，歡迎美國企業繼續投資中國、深耕中國市場，共同分享發展機遇。」

在招商引資方面，李強也主動表明相關政策紅利，他指出，中國對外開放的大門將越開越大，將持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為美國等外國企業赴華投資興業提供更多支持便利，「希望美國商會和企業家們繼續發揮橋梁作用，促進兩國更多溝通交流和相互理解。」

克拉克則提到，美中關係極為重要，很高興雙方元首在舊金山舉行成功會晤，兩國關係出現改善形勢，「美中脫鈎不是可行選項，歡迎中國進一步開放，美國商會願發揮橋樑作用，同中方進行坦誠和建設性的溝通交流，為深化美中經貿關係和互利合作作出努力，推動美中關係穩定發展。」

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