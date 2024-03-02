「牙刷塞GG」增加硬度！他騎乘激戰一半陰莖骨折　秒腫成茄子

▲男子異想天開，將牙刷塞進陰莖內。（圖／International Journal of Surgery Case Reports）



記者王佩翊／編譯

印尼一名43歲男子為了助興，在發生性行為前，特意將一支正常大小的完整牙刷塞進自己的陰莖內。然而在與女伴激戰過程中，提前塞進陰莖內的牙刷因不堪猛烈撞擊，應聲折斷。雖然疼痛不已，但是男子仍然忍了12小時才就醫，而他到院時陰莖早已腫脹地像一根茄子。

根據《每日郵報》報導，東爪哇蘇托莫醫院近日在《國際外科學案例報告》揭示了一起荒謬案例。這名來自印尼的男病患2017年因陰莖疼痛就醫，沒想到當時他的陰莖已經腫成像一根茄子，而這也是陰莖骨折的典型症狀。

經過醫生問診，男子這才坦承，為了想要增加在性愛中的刺激感，他自行在陰莖上切開了一個小孔，並將牙刷插入。隨後他以男下女上的姿勢開始與女伴激戰，過程中牙刷直接在陰莖內折斷，導致他下體受傷。

事發後，男子雖然疼痛不已，但是依舊沒有在第一時間就醫，直到12個小時後，症狀沒有好轉，他才前往醫院治療。

醫師指出，陰莖雖然不是骨頭，但是如果受到重力撞擊，也可能會骨折。大部分的情況下，陰莖骨折時會聽到一聲破裂的聲響，隨後就會變色腫脹，像是一根茄子。

該名男子在手術3天後便出院，1個月後回診時，已經能夠正常排尿，沒有留下任何併發症或後遺症。但醫師也提醒，陰莖骨折通常是突然發生的，需要儘速就醫。陰莖骨折好發於30至50歲的男性，雖然真實的發病率仍然不明，但通常發生在激烈的性行為中，如狗爬式或是男下女上騎乘式。