殉職24歲警今設靈堂　侯友宜鼻酸上香致意：全力協助後續喪葬事宜

▲殉職24歲警今設靈堂，侯友宜上香致意 。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者崔至雲／台北報導

基隆發生34歲簡姓男子開小貨車撞進八堵分駐所，24歲員警蘇昱鴻閃避不及遭撞死，蘇警家住新北市蘆洲，新北市長侯友宜今（2）日前往蘇昱鴻靈堂致哀，他鼻酸表示，雖然萬分不捨，但還是要讓昱鴻安心，他對著靈前致上最深的哀悼與敬意並說，「昱鴻，任務結束了，要一路好走」。

侯友宜提到，滿腔熱血，毅然決然從警的蘇昱鴻，正懷抱志願起步之際，卻突然遭遇不幸，年輕的生命因而殞落，同為警察出身的他感到萬分悲慟，實在不捨這麼優秀的孩子就這麼離開了人世。「昱鴻住在蘆洲，家人為他將靈堂設在板橋，我今天前往靈堂致哀，腳步與心情一樣，格外沈重」。

侯友宜說，不捨蘇昱鴻的父母正值狀年就遭逢喪子之痛，他緊緊握住他們的手，希望能給予他們更多的支持。他請警察局、社會局、蘆洲區公所和板殯，都務必全力協助後續的喪葬事宜，讓逝者早日安息。

侯友宜表示，蘇昱鴻的家人來自金門，蘇爸爸告訴他，蘇昱鴻有一位正在警專受訓的妹妹，將來也想跟哥哥一樣成為一名警察，聽者都為之動容，卻更忍不住鼻酸。

侯友宜強調，新北市一直以來都將警察的執勤安全視為重中之重，也一定會和中央同步，不斷強化各警察機關的駐地安全防護。雖然萬分不捨，但還是要讓蘇昱鴻安心，對著靈前致上最深的哀悼與敬意「昱鴻，任務結束了，要一路好走」。