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三重傾斜大樓一夜注水「扶正」！　侯友宜上午再次視察曝最新進度

▲▼三重地下室開挖釀民宅傾斜 侯友宜震怒：勒令停工。（圖／記者陳以昇攝）

▲三重地下室開挖釀民宅傾斜。（圖／記者陳以昇攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市三重區福隆路一處新建住宅工地，昨日下午3時許發生鄰近房屋傾斜意外，工地旁一棟5層樓建築傾斜，警消獲報到場警戒。新北市長侯友宜今（28日）上午再度視察關心最新進度，他表示，侯友宜說，一定會確保整棟大樓安全無虞，才會讓住戶回到家，而該建商已經下令停工，不允許再有工安事件發生。

新北市三重區福隆路新建住宅，昨27日下午3時許開挖地下室時，疑因施工不慎造成旁2棟房屋傾斜靠在一起，市府緊急疏散26戶44人，緊急回填水源，經過一晚注水入地下室，今凌晨2時許，附近周圍房屋回復原樣，中間出現原先有的房屋縫隙，市府表示稍後將請土木技師公會進行房屋傾斜鑑定。待一切安全無慮後，讓居民回屋。

▲▼ 三重傾斜房屋(前後對照) 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重傾斜房屋(前後對照) 。（圖／記者戴上容翻攝）

侯友宜今早到現場視察最新狀況，他表示，目前工地針對地下室滲水的地方再強化，針對漏洞來補強，工務局也接手這個階段，會確保大樓安全無虞並經過謹慎評估後，才會讓住戶回到家。

侯友宜也說，今天早上也請住戶就屋內現況是否有受到損壞來看，市府也會跟住戶一起檢查，也會有整體評估。至於該建商因造成嚴重民損，「一定是黑名單」，未來若有建案也會全力嚴格督促，也絕不允許有其他工安的事情出現，會嚴格管制。

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