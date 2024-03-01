民眾黨召委全投藍　前幕僚曝：柯文哲要國民黨欠他們人情

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者宋良義攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨在昨（29日）立法院常設委員會的召委選舉中，8席立委全數投給了國民黨推出的人選，之前雖曾傳出國民黨將禮讓一席召委席次給民眾黨，最終卻是民眾黨主動表態全力支持國民黨，而國民黨一席也未讓。對此，民眾黨主席柯文哲的前幕僚張益贍表示，民眾黨做出這樣的決定，變成國民黨欠他們人情，其實這就是柯文哲要的。

張益贍在節目《狠狠抖內幕》中提到，在立院這次的召委選舉中，國民黨要等民眾黨討，再讓給人家，這樣民眾黨才會欠國民黨人情。

然而，張益贍說明從結果來看，8個委員會看了一輪後，當傳出國民黨要讓一席時，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，改革比位子重要。

此外，張益贍進一步說明，立委黃珊珊也曾對國民黨禮讓召委席次的消息表示，哪來的消息？雙雙婉拒、否認下，讓整個局勢變成藍營熱臉貼冷屁股。

因此，張益贍指出，最後藍營基層也炸鍋，使得藍營立委都不想讓，國民黨立院黨團才做出都不讓的決議。

不過，張益贍提及，柯文哲和黃國昌這時非常聰明，決議民眾黨8席立委全數投給國民黨，為的就是讓國民黨欠他們人情。「民眾黨即使投給自己或別人，甚至廢票，都無關國民黨當選召委的事實，演了一個禮拜之後，變成國民黨欠民眾黨，這就是柯文哲要的。」

張益贍認為，未來民眾黨排案，國民黨的召委要不要排進去？民眾黨的法案，國民黨要不要支持？這是柯文哲的第一個目的。

至於，柯文哲是否還有別目的，張益贍接著點出，近日民眾黨的討厭值升高，現在又出現類藍白合的局面，未來柯文哲將持續蹭國民黨的基層與選票，這也是柯文哲的目的之一。