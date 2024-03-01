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鎖定女力經濟！東森購物網歡慶三八婦女節　「女神價」優惠狂殺最低15折

東森購物網「玩美女神節」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網歡慶3/8婦女節推出「玩美女神節」，推出一系列優惠下殺與回饋活動，鎖定女性消費力。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

女性消費勢力早已成為一股不可小覷的力量，舉凡美妝保養、居家婦幼、身體保健、日常質感都有所堅持，為了與廣大女性共同迎接即將到來的3月8日婦女節，鎖定這股女性購買力，東森購物網即日推出「玩美女神節」，全站同步展開多樣優惠活動，多樣商品下殺15折起，消費滿額狂撒E幣回饋，不論新舊會員都有滿滿福利，就是要讓廣大女性散發女神光采。

玩美女神節活動期間，東森購物網全站推出新會員首購滿$1,000即贈送100枚樂透金、累積消費滿額送E幣、抽紅包雨、消費滿額抽豪禮等多樣活動內容，限定商品主打美妝保養、多樣配件與穿搭服飾、提升質感居家選物等女性愛用品項，全面皆享「女神價」優惠；此外於全球購全館，下單滿2,024元，可獲得E幣10%回饋，還可加碼抽REGAL能量岩盤浴、自然美-白茶賦活保濕晚霜、點8餐券等多樣好禮。

在這波38玩美女神節購物檔期間，東森購物網推出眾多商品優惠激殺，最低竟驚現15折超神折扣，女神商品首推「HOYACASA 100%天絲™床包枕套組+雲沐綿抗菌晚安賴床被」，天然100% Lyocell萊賽爾纖維，輕盈又保暖，讓+優質睡眠成為女神們美麗的秘密，市價11,960元，活動期間特價1,780元；此外，婚姻救星、3C神器「BOSCH博世60公分 12人份 110V獨立式洗碗機」亦是入手最佳時機，市價44,400元，活動期間特價低至26,900元。

東森購物網「玩美女神節」（圖／東森購物提供）

▲市價將近12,000元的寢具品牌，驚現15折的超殺折扣，連睡眠也要很美麗。

多款美妝品牌精品亦紛紛祭出心動優惠價，包含「【買1送1】CALVIN KLEIN CK Be中性淡香水100ml+贈CK one中性淡香水100ml」，市價4,050元，活動期間特價1,199元；香港草莓網獨家限定「雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露100ml」，市價7,238元，活動期間特價1,999元；東森獨家「BIO UP自然美極萃賦活全能撫紋霜50g(2入)+森美妍-極地雪玫瑰凝霜(30g/瓶)*2」買二送二，市價18,410元，優惠價1,580元，讓女神們輕鬆變美麗，一年所需美妝用品一次到位。

東森購物網「玩美女神節」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網全站有包含國際知名美妝品牌在內的一系列優惠，讓所有女性散發女神光采。

東森購物網表示，女力崛起使女性們更懂得寵愛自己，以「她」為核心，「她」也更願意把愛與親友、伴侶、寵物等緊密連結，本次推出玩美女神節，就是將為「她」與「她」珍愛的人事物提供最貼心與優惠的選擇，這股「女力經濟」預計也將帶起一波銷售熱潮。

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