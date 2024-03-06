婦女節3／8當天很好買　KANGOL小帥包只要38元、千份麥當勞請你吃

▲東森購物網歡慶3/8婦女節推出「玩美女神節」，推出一系列優惠下殺與回饋活動，鎖定女性消費力。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

38國際婦女節即將到來，線上線下通路提供各種寵愛優惠，迎接這個屬於女性的特別節日，電商業者不僅祭出「女神價」優惠狂殺最低15折，更在3/8當天加大好康力道，熱門商品如愛康透氧抑菌棉任選3包、KANGOL小帥包等，會員專屬價最低38元起，還有請吃千份麥當勞下午茶，讓妳更有理由好好犒賞自己。

鎖定女性購買力，東森購物網主打「玩美女神節」，除了新會員首購滿千元送100枚樂透金、累積消費滿額送E幣、抽紅包雨、消費滿額抽豪禮，還有美妝保養、服飾配件、居家等眾多商品優惠激殺，此外於全球購全館，下單滿2,024元，可獲得E幣10%回饋，還可加碼抽REGAL能量岩盤浴、自然美-白茶賦活保濕晚霜、點8餐券等多樣好禮。全站同步展開多重優惠活動，不論新舊會員都有滿滿福利。

這波購物檔很多東西好買又不傷荷包，例如東森購物網此次活動最低下殺15折起，「HOYACASA 100%天絲™床包枕套組+雲沐綿抗菌晚安賴床被」特價1,780元，婚姻救星、3C神器「BOSCH博世60公分 12人份 110V獨立式洗碗機」特價26,900元，便宜好入手，東森獨家「BIO UP自然美極萃賦活全能撫紋霜50g（2入）+森美妍-極地雪玫瑰凝霜（30g/瓶）x 2」買二送二，市價18,410元，優惠價只要1,580元，一年所需美妝用品就能一次輕鬆到位。

▲電商業者觀察，「3.8女王節」活動暖身期間，「休閒」、「流行」、「小家電」成為三大熱購品類。（圖／momo提供）

看準蓄勢待發的女力商機，momo購物網「3.8女王節」暖身檔開跑後，從銷售觀察，今年寵愛犒賞以「休閒旅遊」、潮流穿搭「流行」爆款及智慧清掃「小家電」為三大女王熱購焦點。即日起至3/8再號召千大女王嚴選強牌下殺3折起，尤其是在3/8下單最划算，當天有一日限定加碼「滿額翻倍送2,400元」、「萬元Coway智能清淨機下單抽」及「千份麥當勞下午茶」，其中累積消費滿額並登記送麥當勞蘋果派+蜂蜜紅茶下午茶組乙份，限量5,000名送完為止。

此外，指定期間於momo下單選擇「超商取貨」，再送全家抹茶生巧起司塔（3/8前）、新品金咖哩飯系列（3/31前）或7-ELEVEN CITY TEA經典純奶茶（3/31前），只要單筆消費滿額且選擇指定超商取貨即可免費登記領，不過數量有限，要搶要快。

▲「3.8女神節」KANGOL 小帥包，優惠價38元。（圖／蝦皮購物提供）

針對不同需求的小資女、輕熟女，蝦皮購物精選寵愛排行，打造女性最愛的精品專區及知名品牌精選商品最低5折起優惠，不花冤枉錢就能買到心儀美妝保養、流行時尚，3/8這天有多款熱門夯品很殺，KANGOL小帥包、護妍天使淨瑕修護貼12貼、Laka持久裸光凍唇蜜等通通38元，愛康透氧抑菌棉任選3包只要39元，想省荷包的人可以準備開搶。

▲電商平台以多樣化廣泛選品，提醒女性朋友別忘了由內而外呵護自己。（圖／Coupang酷澎提供）

Coupang酷澎推六大專區選品特惠3折起，「吃的保養」提供各式品牌的養顏美容食品，例如孫藝珍代言、澎潤去蠟黃的m2美度22LAB超能膠原飲8入下殺33折，QUAKER桂格精淬玫瑰四物飲6瓶720ml，1盒不到300元；「身體頂級肌膚護理」，沐浴保養香氛SABON系列商品從玫瑰茶語沐浴油，到以色列綠玫瑰身體磨砂膏，下殺4折起；另有MUMCHIT默契Biotox擴香瓶No.11希臘無花果，以半價折扣販賣，用實惠價格就能提升居家質感。