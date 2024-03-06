婦女節到來！蔣萬安送愛妻「不用育嬰假」　預言將被3兒「三打一」

▲蔣萬安出席113年婦女節慶祝活動。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

38婦女節即將到來，台北市長蔣萬安6日出席相關慶祝活動，找來味全龍「小龍女」啦啦隊一同響應性平。面對婦女節要如何慰勞妻子石舫亘？蔣萬安回應，自己接下來幾天要讓妻子有個「不育嬰假」，由他來「一打三」帶3名兒子，但也可能會變成「三打一」。

蔣萬安6日上午出席113年婦女節慶祝活動，會前接受媒體訪問。被問到婦女節打算怎麼規劃慰勞老婆，會是「一打三」還是「三打一」？蔣萬安直言，「很有可能變三打一（意指3個小孩對付蔣一人）。」因為3月8日是星期五上班日，所以會跟妻子協調一下，在接下來的幾天，能夠讓對方有個「不育嬰假」好好休息。

蔣萬安提及，一樣由他來「一打三」，但也可能會變成「三打一」，不過之前「三打一」的經驗其實很幸福，當2個小朋友騎在他身上、老大又再壓上來，雖然說照顧3個孩子很辛苦，但是「我覺得能夠享受一下跟孩子相處的時間，是蠻開心的。」

媒體追問，最害怕石舫亘是什麼時候？對方婚前、婚後有什麼差別？蔣萬安笑稱，「老婆本來很漂亮，現在更漂亮，我知道你們（媒體）想說我會講出⋯哈哈，不會的！」所以妻子真的很辛苦，特別是3個孩子中老二、老三還小，且自己工作又比較忙，所以平常有時間，就會好好地慰勞一下石舫亘。

蔣萬安也說，很希望在38國際婦女節這段時間，大家能夠藉這個機會好好謝謝所有的女性，不管是媽媽、老婆或者是家人，甚至工作場合的各位女性、同仁朋友，在各個領域在每一個角色跟崗位上，都協助非常多，都特別的感謝。