港點控必衝！點八餐飲、東森購物攜手推限時優惠　2人以上享77折

▲點八餐飲集團攜手東森購物推出會員限定優惠。（圖／點八餐飲提供，以下同）

消費中心／台北報導

港式餐飲龍頭「點八餐飲集團」攜手台灣知名電商平台東森購物，將於3月7日至15日平日期間舉辦獨家優惠活動，凡是東森購物的會員，只需出示東森購物APP上的會員條碼，並加入點八會員，即可在點八各門店享79折優惠，2人或以上同行用餐，更可享77折超值折扣。



「點八餐飲集團」旗下有三個獨具特色的品牌，分別是「點8號」、「點八小食」和「點八粵」。「點8號」打破傳統港點刻板印象，導入現代美學，以博大精深的港式精神出發，大量採用台灣在地當令食材，柔合星級職人的巧手匠心，呈獻現點現蒸的溫潤質感，碰撞出全新時代的美味港點風潮，深受廣大消費者的喜愛，不用花大錢就能吃到最道地的港式美食，擁有許多受歡迎的熱門餐點，像是乾炒牛河、蔥油雞排撈麵、XO醬海鮮炒飯等，各式美味甜點類更受許多女性顧客喜愛，像是經典港式甜品「草莓露奶華」，一刀切下，濃郁奶香少女粉草莓內餡馬上傾流而下，視覺與味覺的雙重饗宴。

▲「點8號」重現經典港式美味，以傳統港式烹飪技藝為基礎，融入現代創意元素，帶來獨特且豐富的餐飲體驗。

若是追求平價又美味的選擇，別錯過「點八小食」，不僅提供平價的港式料理，東森廣場台北車站店、三創店更是年輕人和繁忙工作者的理想之地。招牌產品是各式美味菠蘿堡，以傳統港式冰火菠蘿油為靈感，融合創意巧思，讓口感與視覺同時滿足。除了各式港式經典主食：特製黑叉燒飯、港式油雞腿麵等，更有老饕最愛的異國風味泰式酸辣海鮮麵、潮汕沙茶牛肉飯。「點八小食」透過融合港式街頭風味和年輕元素的裝潢，店內呈現出時尚而新穎的美食文化，絕對能滿足對於味蕾與時尚的追求與感受。

▲「點八小食」不僅提供平價的港式點心，更是年輕人和繁忙工作者的理想之地。圖為「台北車站店（東森廣場）」。

▲點8號招牌點心「冰火菠蘿油」。

最後，來品味點八餐飲集團最新品牌「點八粵」專為老饕打造的尊榮美食。糅合傳統港式烹飪與現代創意元素，堅持選用優質食材，並融入廚藝匠心，打造一道道經典的港粵佳餚，沉浸於尊貴與奢華的用餐體驗，領略美食帶來的無盡魅力，品味一場極致的味蕾盛宴！粵菜愛好者必點招牌菜「牛叉燒」，主廚特選背卷心部位進行料理，此處肉質鮮嫩而有嚼勁，店內特色佳餚還包括「紅藜麥蒜香脆皮雞」、「鮮蝦粉絲煲」和「松露瑤柱蛋白炒飯」等，可品嘗到地道的粵菜風味，每一道料理都將讓消費者沉醉在食物的香氣中！

▲「點八粵」主打粵菜料理，並結合了時尚與傳統的元素。

▲點八粵以時尚優雅的裝潢風格，打破傳統中餐廳印象。

▲招牌牛叉燒是「點八粵」入店的必點粵菜。

點八餐飲集團與東森購物的合作，不僅能品嘗到美味的香港風味，還能感受到來自東森購物的專屬福利。無論是尋找平價美食還是追求高雅料理，「點八」都能帶來更多美味與驚喜。