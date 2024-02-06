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社會 社會焦點 保障人權

網友譏「跪著舔中」！連勝文提告求償50萬　敗訴理由出爐

▲▼連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨副主席連勝文去年（2023年）在臉書po文，聲援同黨副主席夏立言到北京會晤中共官員行程，新竹男子羅啓誠在個人臉書揶揄連「跪著舔中」、「你更是樂在其中」等語，還Tag連勝文引起注意，連提告向羅求償精神慰撫50萬元並須移除臉書貼文，台北地院勸諭雙方和解不成，今判連敗訴，可上訴。

夏立言去年2月到北京訪問，與當時將接任中國全國政協主席的中共中央政治局常委王滬寧會面，此行被執政的綠營抨擊，連勝文隨即po文聲援夏，指稱兩岸緊張關係影響台灣經濟，與對岸對話解決爭議是困難且不討好的工作，「國民黨做為一個負責任的政黨，這種苦差事我們不做誰來做」等語。

羅男在個人臉書開地球po文引用媒體報導連結，嘲諷連勝文「跪著舔中，除了中國國民黨，別人真的做不來，你更是樂在其中」等語，還Tag連勝文引起注意。

連勝文得知後，自認遭羅男污衊成毫無底線去阿諛諂媚中共、甚至願意投降中共，連強調即使身為公眾人物，面對不同政治信仰者的恣意謾罵，也不該一昧無條件讓步容忍，否則易引起模仿效應，且羅男無法舉證他「跪舔」中共事證，僅憑穿鑿附會就抹黑他，貶損他的政治形象與社會評價。

連勝文主張，儘管他向新竹地檢署控告羅男涉犯加重誹謗罪嫌獲不起訴確定，但他已向新竹地院聲請准許提起刑事自訴，並向北院提起本件民事求償訴訟，認為羅說他「跪舔」已超出合理評論範圍，應賠償精神慰撫50萬元、移除本件臉書貼文，並在羅的臉書刊登判決全文。

羅男自稱一般受薪階層、普通小市民，因見連勝文稱訪中是「苦差事」、國民黨不做誰來做等語，他認為連家與對岸交流頻繁，在中共對台灣各種文攻武嚇之際，國民黨高層包括連本人，卻多次到北京會晤中共高層，所以譏諷連「跪著舔中」、與中共唱和。

羅男堅稱兩岸交流是公共事務，他po文有新聞報導連結做依據，非憑空捏造，何況「跪舔」一詞不是可辨別真偽的「事實陳述」，而是主觀「意見表達」的形容詞，雖言語聳動、不留餘地，但目的是敦促大眾監督政治人物言行，出於善意，應受言論自由保障，他一介平民也無法動搖大眾的判斷。

法官審理時反覆婉轉勸諭雙方和解，最後仍破局。法官認為對於「意見表達」的言論不應過度箝制，以免形成寒蟬效應，兩岸交流議題是可受公評之事，連勝文是眾所皆知的公眾人物，羅男本案po文用詞縱然粗鄙，仍屬對公共事務的個人價值判斷，未達違法程度，判連勝文敗訴，可上訴。

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