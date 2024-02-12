爆料治療師「如猛虎出山」　病患反串文杜撰誇大慘了

▲天主教輔仁大學附設醫院外觀。（圖／翻攝Google街景地圖）

記者黃哲民／台北報導

新北1名李姓男子到醫院「拉脖子」做復健，自認可施壓15公斤但被物理治療師陳女峻拒，李男到醫院臉書粉專po文告狀，假裝目擊者以第3人稱的口吻，指責陳女霸凌病人，並不停讚美「自己」和藹可親又和氣有禮貌，說目擊者都希望「李先生」提告，李男被抓包反串一度認錯，被起訴後翻供不認帳，新北地院認定李男狡辯，依加重誹謗罪判他拘役45天、得易科罰金4萬5000元，可上訴。

判決指出，李男2022年1月27日晚間7點多，因頸椎椎間盤突出需做復健，到位於新北市新莊區的天主教輔仁大學附設醫院「拉脖子」，他自稱先前在馬路對面的輔大診所規律復健、可施壓15公斤，要求直接比照辦理。

值班物理治療師陳女認為李男沒來過，堅持遵守標準流程，從患者體重的1/7起算，做2次增加1公斤，只肯讓李男先試做13公斤，以免有危險，2人當場大吵，陳女不讓步。

李男拂袖而去，回家上網到輔大醫院臉書粉專以化名po文，向院牧告狀「輔大醫院復健室，發生駭人聽聞的復健治療師霸凌病人惡劣事件」，指責陳女「當起老大姊(就像甄嬛傳裡的年妃一樣）」，對資淺的治療師頤指氣使，對主管諂笑巴結，對一般病人不理不睬，「態度跋扈、囂張」、「對病人一付晚娘嘴臉，好像病人欠了幾千萬」。

李男假裝目擊者以第3人稱的口吻，把陳女「惡行」寫得活靈活現，形容陳女怒吼制止「李先生」拉脖子15公斤的舉動，有如「猛虎出山」、嚇壞眾人，李男在po文中自居道德制高點，數落陳女「不放過李先生這45歲的老頭」、「一個20幾歲的小孩對45歲的老頭子這麼咄咄逼人，真沒家教」等語。

但是提到「自己」，李男不吝讚美「待人和藹可親又和氣」、「所有復健科醫師、護理師、治療師、志工、病人都喜歡他」、「視他為天主教的楷模典範」，說「李先生」很有風度、和善委婉，在場所有病人都對陳女看不下去，希望「李先生」提告裁汰仗勢欺人之輩。

▲頸椎椎間盤突出患者「拉脖子」復健，因施壓重量和物理治療師爭吵。（示意圖／取自Pixabay）

陳女報案揪出李男，告他通篇po文杜撰誣賴，更影射她跟已婚男同事有不當男女關係，涉犯加重誹謗罪嫌。現場勸架、事後被李男po文寫成有如陳女男友跟幫凶的男治療師，出庭證稱從頭到尾都是李男在咆哮，拒絕說出真實體重也不願當場量體重，陳女從沒巴結長官、霸凌病人或資淺同事。

李男在審理時堅稱不是他po文，法官提示檢察官偵訊筆錄，問他應訊時已認錯，表示後悔且願意道歉，為何翻供，李男辯稱沒聽清楚檢察官發問，法官乾脆勘驗偵訊錄影光碟，確認檢察官花了幾分鐘，一字一句朗讀本件po文，念到「如猛虎出山」時，專心聆聽的李男立刻附和「真的很兇」等語，聽完後也表示是他寫的沒錯。

法官認定陳女並非故意刁難，反而是碩士畢業、在補習班兼課的李男不尊重醫療人員專業判斷，po文致使陳女人格無端遭受負面評價，所為實不可取且犯後態度不佳，依加重誹謗罪判他拘役45天、得易科罰金4萬5000元，可上訴。陳女對李男提起附帶民事求償，另案審理。