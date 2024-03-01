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總獎金75萬！桃園閩南文化研究論文首次徵件開跑

▲桃園閩南文化研究論文首次徵件開跑

▲桃園推動閩南文化不遺餘力，2023辦理桃園閩南文化發展論壇。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局首次舉辦的「桃園閩南文化論文徵件」開跑了！即日起開放報名徵件至31日，總獎金高達75萬元，歡迎跨領域研究者及民眾報名參加，錄取者除獲得論文獎助獎金外，並且有機會於桃園閩南文化相關論壇、研討會等會議發表或出版。

此次徵件面向涵蓋學位論文(博碩士論文)、專書、研究論文(期刊論文、專書論文、研究紀要、研究回顧)三大類，共有17個名額，凡與桃園閩南文化有關的基礎研究與實務應用探究，或以桃園為閩南文化研究場域，並與其他區域閩南文化進行比較研究的主題皆可受理。

▲桃園閩南文化研究論文首次徵件開跑

▲桃園閩南文化研究論文首次徵件開跑。（圖／文化局提供）

為培育青年學子投入桃園閩南文化研究，此次徵件獎金以學位論文最多，申請者須於徵件期限截止日（113年3月31日）前8年內取得教育部認可的全國大專校院博碩士學位，博士論文獎助獎金每名新臺幣10萬元，碩士論文每名新臺幣5萬元。

桃園市政府文化局致力於累積「閩南文化」研究文獻，例如與金門合辦「跨境閩南文化連結」國際學術研討會，以及配合「2023桃園閩南文化節」辦理桃園閩南文化發展論壇，此次首次舉辦論文徵件、建立研究資料庫，進一步深耕桃園閩南文化。

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桃園閩南文化研究論文徵件

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