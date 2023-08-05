▲潮嚮基隆創意徵件競賽，青年組隊參賽發掘無限潛力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2023潮嚮基隆創意徵件競賽」報名開跑，由基隆市政府產業發展處主辦，以「潮嚮青年站起來」為主題，廣邀基隆青年參與徵件，前五名獲獎團隊總獎金達50萬元，第一名獎金22萬元、第二名獎金12萬元、第三名獎金7萬元、第四名獎金 5萬元、第五名獎金4萬元。期待透過競賽鼓勵更多青年朋友組隊參賽，展現青年創意，賦予基隆青創能量。

近年基隆市政府為推廣基隆在地產業及觀光，希望以青年角度及思維看見基隆的活化可能性，透過「基隆市潮嚮青年創意點燈計畫」辦理徵件競賽，同時規劃培力探索工作坊、青年駐村活動，期待聚集更多潮嚮青年們，透過交流創意激盪提升基隆農漁村可見度，並凝聚在地居民動員能力，打造有利於青年發展的幸福城市。

產發處表示，即日起公開徵件，選出具有可行性之計畫方案，並以優化工作坊形式辦理競賽決選，邀請專業講師，帶領入選青年優化提案內容，進行媒合產業與合作或進行投資。參賽提案以綠色餐飲、綠色照顧、媒體宣傳、文化歷史、里山里海、休閒遊憩及食農教育教案（材）開發等領域為主題研擬創業或開發計畫，形式內容不拘，如產品、遊程等。

2023潮嚮基隆創意徵件競賽參與年齡建議於18至45歲的青年，凡對創業或開發計畫有興趣，皆可參與活動。每一隊至2至6名人員。至多6位（報名後不得更換或替補）並預設隊長1名，參賽團隊需擇一議題，進行較深度的資訊搜集與脈絡理解，共同規劃提案，提案內容為能有效增進農漁村活化及海港文化的行銷及發展為目標。

產發處指出，團隊需對於區域進行議題盤點、瞭解需求、分析後，規劃說明在地需求的狀況，及計畫所實踐之主要重點與涵蓋議題面向內容。團隊符合上述項目進行提案，並以申請一案為限。徵件日期採網路線上報名，即日起至8月31日止，競賽簡章等報名資訊請上「基隆市政府業發展處」官網或「潮嚮 ‧ 山海基隆」臉書粉專查詢。