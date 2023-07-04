命中『住』定台南旅宿行銷影片　徵件延期

▲台南市觀光旅遊局「命中『住』定台南」旅宿行銷影片徵選活動，徵件截止時間由原訂7月5日延長至7月20日，歡迎台南市合法旅宿業者踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為行銷台南的旅宿業及推廣台南市觀光，台南市觀光旅遊局日前已啟動「命中『住』定台南」最受歡迎旅宿行銷影片徵選活動，由於受到許多旅宿業者熱情參與活動，已有多家業者籌拍影片自我行銷，為讓更多旅宿業者參與活動，將徵件截止時間由原訂7月5日延長至7月20日，歡迎台南市合法旅宿業者踴躍報名參加。

台南市長黃偉哲表示，為擴大行銷本市的旅宿業及遊程，責成觀光旅遊局辦理此次徵片活動，藉由旅宿業者自我行銷，打開台南觀光的能見度。這次「命中『住』定台南」最受歡迎旅宿行銷影片徵選活動，自5月19日起開放徵件，邀請台南合法旅宿業者參與，以相機或手機拍攝店家特色住宿設施並結合台南的「食遊購行」產業特色景點，製作推廣影片，將美好住宿的訊息傳達給即將造訪台南的旅客們。

台南市觀光旅遊局代理局長林國華日前表示，以往旅宿業的品質皆以官方角度去評鑑，並推薦給民眾。這次，我們邀請旅宿業者要以自我行銷的角度來自薦自己有多優質，並透過民眾投票方式，實至名歸的獲選最受歡迎的頭銜。台南旅館和民宿各具特色，可滿足不同旅客的需求和預算，目前我們全台南市旅宿已有818家，是六都中旅宿家數最多的城市。台南在109年至111年住宿率皆為六都第一，111年更為全國第一，旅宿成果非常亮眼！藉由本次影片徵選活動除讓業者拍攝影片介紹自身舒適的旅宿空間，也告訴遊客台南各地產業特色景點，透過影片吸引更多觀光客按圖索驥暢遊台南！

徵件活動延期至7月20日截止，請台南合法旅宿業者把握最後時間，於截止時間點前上傳影片。同時，活動後續也將開放民眾於7月21日至8月13日期間上網票選最喜歡的旅宿業行銷影片，參與投票還有機會抽中禮券、旅宿優惠券或餐券! 詳情請上網搜尋「命中『住』定台南」最受歡迎旅宿行銷影片徵選活動（https://contest.plus1today.tw/staytainan/）。