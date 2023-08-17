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只剩5天！花蓮首辦數位行銷獎勵每件補助5萬元　徵件倒數計時

▲花蓮推出首屆「青創事業數位行銷獎勵計畫」，鼓勵透過生成式AI做商品行銷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮推出首屆「青創事業數位行銷獎勵計畫」，鼓勵透過生成式AI做商品行銷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府因應時代趨勢、產業脈動，於今年推出首屆「青創事業數位行銷獎勵計畫」，鼓勵新創事業透過現下最流行的生成式AI，設計宣傳圖文或影音，獲選事業每家補助新台幣5萬元，徵件時間至8月21日下午5時止，歡迎有興趣的青創業者把握機會投件，曝光所屬事業商品，報名網址：http://ydc.org.tw/dl.aspx?kind=13

▲花蓮推出首屆「青創事業數位行銷獎勵計畫」，鼓勵透過生成式AI做商品行銷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

獲選事業每家補助新台幣5萬元，徵件時間至8月21日下午5時止。

縣府支持花蓮青創事業數位行銷，開拓新商機，為激勵新創業者投身人工智慧領域，在數位轉型浪潮中保有競爭力，凡於花蓮縣合法登記設立未逾8年之公司商號新創事業，運用生成式AI創作宣傳素材，且實際行銷應用於網路社群、報章雜誌、電子媒體或電視牆等實體通路，加速推動產業數位轉型，即可提案報名投件。

▲花蓮推出首屆「青創事業數位行銷獎勵計畫」，鼓勵透過生成式AI做商品行銷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮8月份持續辦理創業增能課程，開放免費報名參加。

民政處長明良臻表示，生成式AI已然成為現代商業行銷宣傳策略的有力工具，透過AI資料庫使業者獲得創作靈感，大幅縮短生成文章、圖文及影音的時間，替業者節省時間成本，期待青創業者運用AI智慧及網路渠道，提高宣傳創作效率，加強事業行銷力道。

▲花蓮推出首屆「青創事業數位行銷獎勵計畫」，鼓勵透過生成式AI做商品行銷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚上任以來，積極導入數位智慧應用，朝智慧友善城市持續邁進，青年發展中心8月份持續辦理「廣告投放實戰班」、「數位行銷全攻略」及「社群媒體x視覺藝術」等創業增能課程，開放免費報名參加，鼓勵青創業者學習AI工具加速數位轉型，輔助事業行銷再創高峰。

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