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創造過年商機！花蓮百大伴手禮徵件報名　倒數5天把握機會

▲▼花蓮百大伴手禮徵件報名期限至12月29日截止，在地特色業者把握機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮百大伴手禮徵件報名期限至12月29日截止，在地特色業者把握機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第二屆花蓮縣百大伴手禮徵選活動於12月15日起開放業者網路報名，報名期限至12月29日截止，千萬別錯過入選機會跟後續的行銷推廣獎勵，縣長徐榛蔚歡迎花蓮在地特色業者把握良機，共同參與縣內最具指標性的伴手禮徵選盛事。

徵選簡章已公開於「花蓮縣百大伴手禮」活動官網及臉書粉絲團，此次分四組別，包含食品類的傳統在地點心、創新食品及一般食品組，以及非食品類組。只要業者設籍於花蓮，在花蓮縣生產或加工，且在實體店家販售商品，歡迎在地優質伴手禮業者都踴躍報名參與。

縣府觀光處長張志翔表示，為帶動業者年前伴手禮購買商機，將於明年1月5日在縣府大禮堂辦理專家實體遴選，透過評審的專業與豐富經歷，遴選本屆百大伴手禮，並立即接續網路投票，讓民眾一同參與，替心目中最具花蓮特色的伴手禮投下一票，最後綜合評分遴選出金質獎與優等獎伴手禮。

▲▼花蓮百大伴手禮徵件報名期限至12月29日截止，在地特色業者把握機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動更規劃於龍年春節前夕舉辦成果發表暨頒獎記者會，與年貨大街、周邊商圈及東大門夜市合作，共同打造熱鬧的伴手禮嘉年華，與業者共創年前伴手禮採購商機與買氣。

除辦理實體展售會，將透過上架Line禮物、Youtuber介紹、網紅開箱與品牌明信片等線上線下多元行銷方式，維持「花蓮百大伴手禮」品牌熱度與店家曝光度。後續也規劃商業輔導講座，藉由分享成功案例、行銷策略與伴手禮行銷全世界的實用建議，讓業者不只跨出花蓮縣，亦能將花蓮特色伴手禮行銷國際。

「第二屆花蓮縣百大伴手禮徵選」最新資訊，歡迎即刻關注官方網站：https://hualiengift.shop/，以及官方臉書粉絲團：花蓮縣百大伴手禮。若對徵選活動有任何疑問，歡迎加入官方LINE ID：@101uiaxi或直接聯繫「第二屆花蓮縣百大伴手禮徵選計畫」專案辦公室，電話：02-22500636#10 或 #12。

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