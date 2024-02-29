廣州成衣廠招工「工人挑老闆」　日薪2200元起跳「不適合不上班」

▲廣州海珠區成衣廠招工。（資料圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州海珠康鷺片區是當地有名的服裝製衣產業聚集地，因臨近全球規模最大的紡織面輔料市場，聚集數千家大小成衣廠和相關企業。一進入農曆年後，該片區便進入「招工」旺季，不過，這裡的招工情況卻是「工人挑老闆」，成衣產業的不同誠品關係到「打工人」的收入，因此，往往會使工人們「精挑細選」、貨比三家才會決定。

《時代周報》報導，開春一般是服裝產業用工旺季，訂單多、工人少，正因如此，此時的工價幾乎是全年最高。而一旦到了淡季，不僅工作機會變少，工價也會大幅回落。製衣工人們都想抓住這波「小陽春」，試圖找到一份性價比更高的工作。

在當地待了20年的林誠（化名，下同）27日從工廠拿了兩件樣衣便趕往招工廣場，此時，廣場早已人頭攢動，相當熱鬧。上百名老闆們在廣場上排成十多列筆直的隊伍，中間留出約兩人寬的通道，工人們在其中穿梭挑選合適的工廠。林誠坦言，「這是工人最搶手之際，有的老闆早晨7點就來。」

林誠在現場待了許久，未能媒合到適合的員工，直到一名曾在工廠工作過的熟面孔出現，林誠才和他攀談上。這名男子拿起林誠手上的樣衣表示，「接頭不好做，我們對做的款式也有偏好，做衣服要對我們的胃口，不對胃口就做不好，掙不到錢。」

林誠認為，工人們今年對工作和薪資的期待值，似乎比往年更高，「前天他在我這做了600多塊錢（人民幣，下同），今天還要猶豫」。眼見這名男子要離開，林誠趕緊拋出感情牌，「工廠還有其它款，隨你挑！你前天坐的那個車位也都給你留著。」

對於工人們要求的薪資普遍上漲，製衣廠老闆波姐提到，「現在工人要求一天最起碼是500（元）打底。」另一名老闆則強調，「工人一天巴不得賺1000元，500、600元都不願幹。我們現在開出的日結差不多700元左右，從早上8點到晚上11點，都沒人看。」

在工價上漲、招工不易的情況下，成衣廠訂單卻沒有迎來老闆們期望中的大爆發。一名老闆坦言，「今年開年行情不怎麼好，按照以往慣例，年初訂單應該是很猛的，但是我看到很多廠裡也就兩三個人（在）做事，也沒採多少貨。」

另一名李姓老闆則認為，「一個生意做得很好的客戶，去年才跟他合作，到現在應該做了十幾萬件。前幾天剛開單，但市場反應卻沒預想中那麼強烈，往年一開單就有客戶向工廠返單了。」