半夜被男友「揉胸+脫內褲」她醒來準備開戰！轉頭見1幕傻眼

▲半夜被男友摸醒。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

對於許多情侶來說，適當的親密行為也是增進感情的途徑之一，一名女網友表示，每晚在睡夢中，都會感覺到男友在撫摸她的身體，甚至還會脫掉她的內褲，但摸一摸又突然停下，挑起她的興致，轉頭一看男友居然在打呼，有天詢問男友，對方竟說「不知道、不記得」，讓她哭笑不得。

女網友在Dcard發文，「男友半夜無意識脫我內褲」，晚上睡覺時，男友都會撫摸她的身體，但摸一摸就會突然停下，下一秒就聽到鼾聲，以為是男生的正常行為，「因為每次睡覺碰到他下面都硬的」，但男友不僅撫摸身體，還會揉胸、手伸進褲子裡，甚至還會脫掉她的內褲。

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某天她詢問男友，男友竟回「不知道，晚上有做這些事根本不記得也沒意識」，雖然有時晚上很想壞壞，但上班太累就睡著了。原PO透露，好幾次在半夜醒來，興致被挑起後，轉頭卻看到男友在睡覺，讓她又氣又好笑，「每次我都要確認他是不是真的醒著，如果是無意識型態我就會反擊，抓住他的下面開始搖啊搖」。

貼文一出，不少網友都有相同經驗，「認真說，睡死的話是硬不起來的，但如果是朦朧睡著的話，可以意識模糊的色色」、「我也是家裡裝了寶寶攝影機後，才相信我老婆說的是真的，偶爾會無意識摸然後又睡著」、「所以你們半夜有搖到外婆橋嗎？」「我男友也會摸一摸然後突然睡著，我有幾次真的在夢中被摸醒，後來就睡不回去了」、「原來不是只有我家這隻會這樣」。