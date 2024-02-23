密集恐懼！小黃瓜「長滿白頭粉刺」想退貨　真相曝光：新鮮又好吃

▲小黃瓜表面越多這種嫩刺，代表越新鮮。（圖／翻攝自臉書／家常菜）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前訂外送，買來一盒超市的小黃瓜，結果上面竟長滿神似「白頭粉刺」的小刺，讓她瞬間有了退貨的念頭，沒想到這些突起的嫩刺，代表這根小黃瓜超新鮮；而不少內行也點頭笑說，「幸運哦！新鮮的」、「這才是好貨！刺瓜仔」。

網友日前在臉書社團「家常菜」發文，疑惑表示「全聯外送來的小黃瓜長粉刺了，原本想退貨，剛剛Google了一下，說這樣反而是新鮮好吃的？是真的嗎？看到粉刺很想擠欸。」

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從畫面中可見，這根小黃瓜表面，就像長滿了「白頭粉刺」，密集程度破表；而網友們看完則紛紛回應，「小黃瓜帶刺才新鮮，大黃瓜也一樣，如果沒帶刺代表放一些時間了」、「刺刺的是好貨」、「有刺、有白粉、長彎彎的才是最好吃的唷」、「這種的生吃很脆、很甜的」、「有青春痘代表這根小黃瓜正青春，超新鮮的」、「是，剛摘下來的小黄瓜確實如此，我媽媽種過」、「我都選刺刺的，比較新鮮好吃耶」、「地方太太的最愛」。

的確，根據《農業兒童網》指出，在炎熱季節裡，口感清爽、多汁的小黃瓜，是消暑降溫又能簡單料理的好食材，而瓜條新鮮、粗細均勻，外皮刺狀凸起明顯，顏色為青綠或淺綠的小黃瓜，是較為幼嫩的，記得用流動的水多清洗幾回，用軟毛刷輕輕刷洗，可以減少農藥殘留。

事後，原PO也再度現身，笑說「謝謝大家，受教了！差點就誤會它了，第一次看到這麼新鮮的。這裡臥虎藏龍，吸收了很多做菜知識與常識，真好。」