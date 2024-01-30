嫂子懷孕「該讓出大房間？」　家人試探他傻眼！網卻喊高招：別怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前無奈表示，最近懷孕的嫂子突然開口，詢問若住進家裡是否會有房間；由於哥哥長年不在家，房間較小，於是父母便試探他，能否讓出大房間，讓他尷尬又不知如何是好。然而，網友們一面倒覺得，大嫂不是真的想住進婆家，而是故意拋出難題，接著就有理由到外面租房。

網友在Dcard苦惱表示，家裡共有三房，爸媽一間、老哥一間、他一間，「坦白講我的房間比較大，我哥因為長期在外面工作，一年回來一次，所以當初也選擇小的那間；但現在大嫂懷孕了，她又是天然呆的人，居然開口問我爸說，『叔叔，那我去住會有房間嗎？』這句話瞬間讓我們家很尷尬。」

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後來，爸媽提議，他把大房間讓出來；但原PO卻不想妥協，「如果你們有為我想，其實根本不用問我，直接請哥哥跟嫂子出去住，說沒有房間就好，不過我也能明白長輩的心情，雖然真的很不願意，因為房間裡有很多收藏品，像是公仔、玩具和畫等，如果換了小間的，應該放不下。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

對此，許多網友都認為，大嫂並非真的想跟他搶房間，「說不定嫂子是故意問的，讓你爸媽意識到家裡住不下，如此一來媳婦可以順理成章不用住婆家」、「我也是這麼覺得，剛好順便回娘家待產，完美」、「我覺得大嫂不是天然呆，而是故意拋出一個難題，如果不能一起住，也不是她的問題」、「會不會大嫂沒有想住，早就知道沒房間故意問的」、「大嫂一定是故意的，你就是個棋子，她想藉機搬出去」、「感覺大嫂不想住進來，在找理由，結果你爸媽竟然來問你...傻眼」、「我覺得大嫂不會真的想住你房間，只是很婉轉地告訴你爸媽房間小，霸氣點...幫你大嫂一把，拒絕你爸媽」。