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去大陸出差　3狀況超麻煩「現金愛收不收」：寧願去其他國家

▲北京大學。（圖／CFP）

▲北京大學。（圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

日本一直以來都是台灣人最喜歡的旅遊地，邊境大開後，許多人更是一年內就飛了好幾趟，就有網友疑惑，明明中國大陸距離比較近，為何年輕人都不去對岸旅遊？一名網友透露，今年去了泰國、中國、馬來西亞跟美國旅遊以及出差，分析購物、上網、叫計程車的方便度，感嘆「中國有中國自己的玩法」。

該網友在PTT發文，分享在各國的心得，首先是購物，他提到美國與馬來西亞的信用卡使用非常普遍，甚至連洗衣機與雜貨店都可以刷卡，泰國的商場也可刷卡，但約三分之二的小攤販或餐廳僅接受現金，然而，在中國，VISA／MASTER卡使用情況則相對困難，「現金也愛收不收」。

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在上網方面，美國、馬來西亞與泰國的Netflix都可以無障礙觀看，並且可以隨時使用Google與YouTube，特別的是，泰國的Netflix還有泰國限定的鬼片可看，然而在中國，由於網路管制，許多網站都無法瀏覽，「全部都404」。

▲▼中國旅遊不方便。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO點出在中國旅遊的不便之處。（圖／翻攝自PTT）

至於叫車，原PO指出，美國的Uber使用相當便利，與台灣相同，馬來西亞沒有Uber，但可以下載當地的Grab叫車服務，泰國則可以路邊攔車或使用Grab，然而在中國，無法上網下載APP，叫車變得相對困難。

他坦言，中國的旅行是出差，幸好有中國同事的幫忙，才得以解決食衣住行的問題，「去其他國家旅遊都很『方便』，那為何我還要去中國旅遊呢？」

貼文一出，掀起網友討論，「中國如果有認識在地的就很ok啦」、「中國有中國的玩法，客觀事實」、「台灣人在中國用APP叫車，沒門號確實麻煩，但應該是能請店家幫叫計程車啦」、「滿寫實的，推」、「不能刷卡真的超麻煩」、「去中國玩真的除非跟團，或是出差順便，不然真的很麻煩」、「中國風景很漂亮，推薦跟團去」。

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