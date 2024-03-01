　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上梁　完成棒球村最後一塊拼圖

▲亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，1日由市長黃偉哲主持上梁典禮，祈求工程順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，1日由市長黃偉哲主持上梁典禮，祈求工程順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，1日由市長黃偉哲主持上梁典禮，祈求工程順利，9月如期如質完工，順利完成棒球村最後一塊拼圖。

台南400年迎來台灣最完整的棒球基地，將成為國際級棒球盛地，體育局正規劃台南400系列活動，預計在主球場啟用後展出百年棒球史特展，歡迎大家前來看展並見證現階段全台灣最大規模棒球場的誕生。

▲亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，1日由市長黃偉哲主持上梁典禮，祈求工程順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，市府在安南區環館路公園用地興建亞太國際棒球訓練中心一期少棒工程場館，於2019、2022、2023連續在台南市舉辦3屆WBSC世界盃少棒錦標賽，後續2025、2027連續2屆也將在台南市舉辦，儼然成為世界盃少棒賽的比賽基地。

亞太國際棒球訓練中心營運移轉(OT)案於今年2月公告招商，期許工程完工後順利移交廠商營運，做更多元化的使用。亞太棒球村擁有各級棒球需要的場地，承接不同等級的比賽，以提高國內整體棒球競技水準，同時為台南帶入更多經濟收益，讓棒球相關產業可以在台南落地生根。另一個期待則是吸引國際球隊至進行台灣移地訓練，藉由不同國家的職業球隊來進行訓練，並與台灣當地球隊進行交流賽，讓台灣的棒球實力能與國際接軌，讓台灣棒球在國際比賽中更具競爭力。

▲亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，1日由市長黃偉哲主持上梁典禮，祈求工程順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局表示，「台南亞太國際棒球訓練中心統包工程(第二期工程)」總預算新台幣25億元，工期1683日曆天，整體施作內容，包括25000席觀眾席的成棒主球場、3000席觀眾席的成棒副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場。其中2座內野練習場已於2021年6月30日完成、成棒副球場及室內外投打練習場接續於去年7月啟用。

▲亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，1日由市長黃偉哲主持上梁典禮，祈求工程順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局說明，成棒主球場工程2020年9月28日開工，適逢疫情期間，為避免影響工程進度，主球場看台包括內野2、3樓及外野看台，採用預鑄板結構運送至現場吊裝施工，解決疫情期間模板、鋼筋、泥作缺工缺料問題，同時也降低高空施工風險，主球場目前進度已達80%，預計2024年9月完工。工程完工後將全力配合移交體育局委託的OT廠商進駐，讓亞太棒球中心順利啟用營運。

ET快訊
新娘慘遭潑漆「凶手竟然是婆婆」　白紗染紅賓客嚇壞
快訊／撞警前先高速撞重機！　「關鍵碎片」曝光
LIVE／偷車男奪2命！撞死警前撞死騎士　大谷愛妻是她？來台
張家界墜崖！　遊客直擊尖叫
光陽祭限時優惠！　125雙機種「均一價49800」
快訊／槍殺4人！李鴻淵「暫時逃死」無期先定讞
地震前兆？　「馬陸大軍」爬滿大樹
快訊／34歲男一天奪2命！　重機騎士身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前瞻計劃花大錢清淤　台南環盟：水源區國土破壞政府不管？

警廣70歲生日舉辦捐血活動　多項精美小物讓捐血人帶回家

台東成功警及時尋獲失蹤人口　即時阻止憾事發生

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上梁　完成棒球村最後一塊拼圖

屏東男魚塭臨時工「養癌母+年幼妹」　警聯手宮廟伸援手

台南小黃公車便民服務再升級！　綠29關山里試辦隨招隨停！

台灣祭4月登場！南方大唱複賽、行前派對3／2起屏東公園暖身

夜宿絕美粉紅櫻花海！豪華露營掀熱潮　日韓泰星遊客也搶住

臺灣黑熊特展3／1塔塔加登場　玉管處邀民眾學習人熊共存

罕病生命鬥士陳俊翰辭世　南投衛生局籲三防治措施減少新生命遺憾

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

幻術大仙喊話別肉搜2男　「製造仇恨不是我樂見的」

弟半夜被逼跑腿買宵夜　獲親姊送新車抵外送費

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

前瞻計劃花大錢清淤　台南環盟：水源區國土破壞政府不管？

警廣70歲生日舉辦捐血活動　多項精美小物讓捐血人帶回家

台東成功警及時尋獲失蹤人口　即時阻止憾事發生

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上梁　完成棒球村最後一塊拼圖

屏東男魚塭臨時工「養癌母+年幼妹」　警聯手宮廟伸援手

台南小黃公車便民服務再升級！　綠29關山里試辦隨招隨停！

台灣祭4月登場！南方大唱複賽、行前派對3／2起屏東公園暖身

夜宿絕美粉紅櫻花海！豪華露營掀熱潮　日韓泰星遊客也搶住

臺灣黑熊特展3／1塔塔加登場　玉管處邀民眾學習人熊共存

罕病生命鬥士陳俊翰辭世　南投衛生局籲三防治措施減少新生命遺憾

快訊／逃逸畫面曝！竊車嫌連奪2命　光腳裸身狂奔跑出派出所

菅野智之自請來台感謝王建民之恩　挨王柏融全壘打印象深

半夜被男友「揉胸+脫內褲」她醒來準備開戰！轉頭見1幕傻眼

彰化透天厝火警！傳有人受困　男子睡夢中嗆醒爬窗逃生

冷鋒面要來了流浪狗見人就奔逃！　警官「原地躺下」奇招奏效

還是不想放棄消消樂！《薑餅人》系列三消遊戲「魔女之城」15日登場

投資VIZIO大賺7億　瑞軒董座父子搶先買股「6人狂撈1133萬」

快訊／《從拉斐爾到梵谷》主題票開搶！奇美官網「12:00當掉了」

柯瑞狂抓11籃板締神紀錄宰尼克　保羅撞倒布朗森想扶被嗆

股票投資詐婦人！19歲車手取款被逮　急喊：我也是被害人

地方熱門新聞

與熊共存-臺灣黑熊特展　3／1塔塔加登場

南投衛生局籲採罕病三防治措施減少新生命遺憾

英國達人秀冠軍保羅帕茲用鏡頭紀錄重遊台南之美

國一北向274、278公里接連發生車禍4人受傷送醫

桃市路口事故率下降　網友讚「科技市長太神」

工藝中心70周年推「三生有幸－藝活相生」特展

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上梁

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

雲林土雞場確診H5N1禽流感　撲殺黑羽土雞7505隻

豪華露營夜宿絕美櫻花海　外國客也搶住

天祥獼猴搶女童食物　警及時驅趕解危

魚塭臨時工養癌母、年幼妹　屏東警送暖

台南小黃公車綠29關山里試辦隨招隨停！

城鄉均衡發展　引領花蓮朝國際城市邁進

更多熱門

相關新聞

養愛犬Decoy與愛妻有關？大谷澄清

養愛犬Decoy與愛妻有關？大谷澄清

道奇日籍二刀流選手大谷翔平昨公布結婚喜訊，消息一出震驚各界，他也選擇在今天（1日）召開記者會回應相關問題。關於各界好奇飼養愛犬「Decoy」是否與結婚有關，大谷澄清單純是自己想養。

美媒爆料大谷翔平老婆將參加道奇韓國賽

美媒爆料大谷翔平老婆將參加道奇韓國賽

19歲左投辛俊昇加練新球種中繼出發

19歲左投辛俊昇加練新球種中繼出發

大谷的老婆是誰？曾說想要清純普通的人

大谷的老婆是誰？曾說想要清純普通的人

大谷比規劃晚3年結婚　透露想過平靜生活

大谷比規劃晚3年結婚　透露想過平靜生活

關鍵字：

亞太棒球訓練中心成棒上梁

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

快訊／結婚原因？大谷：跟妻子在一起很開心

大谷妻子曝光？粉絲比對關鍵照：是180cm正妹

陳妮絲閃嫁7年韓國男友！　買咖啡順便登記

即／撞警局1死1傷　男3分鐘內闖軌亡

快訊／新竹縣長楊文科涉貪　50萬交保

更多

最夯影音

更多
ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面