亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上梁　完成棒球村最後一塊拼圖

▲亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，1日由市長黃偉哲主持上梁典禮，祈求工程順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，1日由市長黃偉哲主持上梁典禮，祈求工程順利，9月如期如質完工，順利完成棒球村最後一塊拼圖。

台南400年迎來台灣最完整的棒球基地，將成為國際級棒球盛地，體育局正規劃台南400系列活動，預計在主球場啟用後展出百年棒球史特展，歡迎大家前來看展並見證現階段全台灣最大規模棒球場的誕生。

黃偉哲市長指出，市府在安南區環館路公園用地興建亞太國際棒球訓練中心一期少棒工程場館，於2019、2022、2023連續在台南市舉辦3屆WBSC世界盃少棒錦標賽，後續2025、2027連續2屆也將在台南市舉辦，儼然成為世界盃少棒賽的比賽基地。

亞太國際棒球訓練中心營運移轉(OT)案於今年2月公告招商，期許工程完工後順利移交廠商營運，做更多元化的使用。亞太棒球村擁有各級棒球需要的場地，承接不同等級的比賽，以提高國內整體棒球競技水準，同時為台南帶入更多經濟收益，讓棒球相關產業可以在台南落地生根。另一個期待則是吸引國際球隊至進行台灣移地訓練，藉由不同國家的職業球隊來進行訓練，並與台灣當地球隊進行交流賽，讓台灣的棒球實力能與國際接軌，讓台灣棒球在國際比賽中更具競爭力。

工務局表示，「台南亞太國際棒球訓練中心統包工程(第二期工程)」總預算新台幣25億元，工期1683日曆天，整體施作內容，包括25000席觀眾席的成棒主球場、3000席觀眾席的成棒副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場。其中2座內野練習場已於2021年6月30日完成、成棒副球場及室內外投打練習場接續於去年7月啟用。

工務局說明，成棒主球場工程2020年9月28日開工，適逢疫情期間，為避免影響工程進度，主球場看台包括內野2、3樓及外野看台，採用預鑄板結構運送至現場吊裝施工，解決疫情期間模板、鋼筋、泥作缺工缺料問題，同時也降低高空施工風險，主球場目前進度已達80%，預計2024年9月完工。工程完工後將全力配合移交體育局委託的OT廠商進駐，讓亞太棒球中心順利啟用營運。