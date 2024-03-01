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新娘慘遭潑漆「凶手竟然是婆婆」　白紗染紅賓客全嚇壞

▲▼ 新娘婚禮上慘遭潑漆「凶手竟然是婆婆」　她白紗染紅賓客全嚇壞 。（圖／翻攝X）

▲墨西哥一名新娘慘遭潑漆，幕後黑手竟然是婆婆。（圖／翻攝X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥一場婚禮上演失控場面，新人正準備手牽手踏上紅毯時，新娘竟被突然闖入的暴徒「潑漆」，不僅美麗白紗瞬間染紅，全身裝扮也被毀了，嚇壞現場賓客。不過，最令人震驚的是，這次破壞行動的背後主謀，竟然就是她的婆婆。

根據畫面，新娘全身沾滿紅色油漆，教堂地板也被染紅。亞歷山卓事後坦言，一開始以為是水，直到看見賓客的表情，才發現是紅色油漆，但最糟糕的還是看見她的母親飽受驚嚇，因為媽媽以為那是血。

幸好，朋友們趕緊衝上去幫忙，並且一直告訴新娘，她還是很漂亮。儘管發生恐怖插曲，亞歷珊卓依然迅速返家清洗，重新換上一套金色晚禮服，接著回到現場，繼續完成結婚儀式。

據悉，闖入婚禮的3名暴徒之中，2人潑漆、1人錄影，而他們皆受僱於新郎的母親。至於新娘的婆婆、小姑、小叔，全都拒絕出席婚禮，因此根本不在現場。

▲▼ 新娘婚禮上慘遭潑漆「凶手竟然是婆婆」　她白紗染紅賓客全嚇壞 。（圖／翻攝X）

這起事件發生在墨西哥索諾拉州（Sonora）奧夫雷貢城（Ciudad Obregón），新郎來自一個「非常富裕」的家庭，但全家人都嫌棄新娘亞歷珊卓（Alexandra）社經地位太低，因此打從第一天開始，就反對這門婚事，先前還曾創辦假的社群媒體帳戶騷擾女方，甚至不惜拿錢賄賂，只希望2人趕快分手。

儘管如此，亞歷珊卓仍不願放棄這段感情，丈夫也不惜從家族企業中被開除，也要跟愛人共結連理。最終，他們挺過了婚禮鬧劇，現在已經正式成為夫妻。

這段故事被分享至社群媒體X（前稱推特）後，瞬間引發網友熱議。許多人直呼，這一家人也太狗血、太瘋狂了，也有人表示，他們無法加入如此痛恨自己的家庭，「如果是我早就跑了！」、「如果一段婚姻要成功，除了夫妻之間的愛以外，還有很多其他因素。」

ET快訊
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