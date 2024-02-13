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她不滿男友婚宴邀請名單「還有前女友」　全場卻勸：別干預比較好

▲▼婚禮示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲她苦惱婚宴「男友邀前女友」，貼文全場卻勸「不要干預對方比較好」。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友日前發文求助，表示她跟男友（未婚夫）正在計畫舉辦婚禮，兩人彼此都列出想要邀請的名單，然而男友準備邀請的名單中，有幾個人她真的不能接受，其中包含男友第一任女友，想詢問大家「碰上這種狀況會選擇將就嗎，還是會跟男友溝通？」

女網友在Dcard表示，她跟男友正在計畫舉辦婚禮，由於各種原因決定分成長輩場跟朋友場，彼此都先列出想要邀請的名單，沒想到男友要邀請的人數遠比她預想的還要多，而且名單有一些人讓她十分無法接受。

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她無法接受的，分別是男友的第一任女友、還有男友的一個女性朋友，她曾經跟這個人大吵一架，至今還是非常不喜歡對方，最後則是兩人幾個曾經共事過的同事，共事時間不長大約一年 現在彼此只是回覆IG動態的關係。

原PO想詢問，「如果是各位前輩遇到這樣的狀況會選擇將就嗎，還是會跟男友溝通，若是溝通無效又該怎麼辦」、「現在真的心情很複雜，覺得乾脆不要請朋友算了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，不過多數建議原PO應該尊重男友，「雖然婚禮上妳的感受很重要，但這同時也是他的婚禮，建議不要過度干涉對方的名單」、「覺得你不要干預對方比較好，請換位思考，如果今天是妳朋友們被你男友討厭，叫妳不要邀請呢」、「初戀女友，看他們平常的互動吧，如果是小學那種純純的愛，我覺得倒是還好」。

也有人勸，「我覺得放寬心不用想太多，那一天新人會很忙，根本不會注意到誰有出席，而且當天你是主角，絕對是最美的」、「沒關係啦，他們終究會化成紅包袋裡的錢錢耶，把他們排一桌，然後敬酒快速通過就好，想蜜月去哪裡比較實惠」。

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