離婚人妻「交友APP遇到玩伴」　決定再婚！見未來公公尷尬了

▲男友爸爸曾參加過原PO的前一任婚禮。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

奇妙的緣分！一名女網友透露，離婚後在交友APP遇到小時候玩伴，兩人已20年沒聯繫，目前進展到交往關係，沒意外的話原PO會再婚，但尷尬問題來了，兩人的爸爸一直有保持聯絡，且原PO與前夫結婚時，現任男友爸爸有來參加，讓原PO傷腦筋直呼「不知道什麼時候才要讓彼此的爸爸知道？」

一名女網友在Dcard表示，與前夫離婚後，在交友APP遇到小時候的玩伴，當年搬家加上轉學的關係，雙方從國小4年級後再也沒聯絡，面對這場難得重逢的緣分，加上相處也不錯，「覺得彼此錯過了20年，後來就決定在一起了」，且原PO有意再婚。

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但尷尬問題來了，原PO與未婚夫20年沒聯絡，但彼此的爸爸卻很要好，「幾乎每個月都會聚在一起吃飯聊天，甚至我跟前夫結婚的時候，他的爸爸也有來參加我的婚禮！」

由於兩方爸爸還不知情，原PO焦慮求問，「我們也不知道什麼時候才要讓彼此的爸爸知道...有人有過類似的經驗嗎？」

底下網友認為，「親上加親，爸爸高興都來不及了吧」、「不要想太多，長輩很常在吃喜酒，搞不好他根本不記得吃過你的」、「你跟他結婚，又不是跟他爸爸結婚，如果怕尷尬，大不了以後搬出去住，過年再回去就好，不用想太多」、「覺得沒啥欸，離婚而已阿，是沒看過別人離婚喔，參加過就參加過，又怎麼了？」「真愛沒有尷尬」。