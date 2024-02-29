　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院通過「國籍法修正草案」　內政部：保障兒童取得國籍權利

▲▼「國籍法」部分條文修正草案。（圖／行政院內政部提供）

▲「國籍法」部分條文修正草案。（圖／行政院內政部提供，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

行政院院會今日通過內政部擬具的「國籍法部分條文」修正草案，將函請立法院審議。內政部表示，此次修法主要目的為落實兒童權利公約第7條，保障兒童取得國籍的權利，並新增條文讓無國籍兒童可以由監護人、社福機關或機構主動協助申請歸化，以符合兒童最佳利益。

內政部指出，「國籍法部分條文」修正草案已送請立法院審議，但因立法院屆期不續審；因此，依程序再提行政院會討論。內政部說，這次修法主要為落實兒童權利公約第7條保障兒童取得國籍權利，新增無國籍兒少可由監護人社福機關或機構主動協助申請歸化，以符兒少最佳利益；同時，為強化延攬優秀外國人才誘因，放寬申請歸化居留年限為2年，並增訂免徵殊勳人才歸化國籍許可證書規費，以感恩他們對我國的貢獻。

內政部強調，此次修法將「未婚未成年」的條文，因應民法成年年齡調降至18歲，修正為「未婚且未滿18歲」。另考量現行僅規定無國籍兒少，可由國人養父、養母代為申請歸化，為完備保障未成年兒童權益，這次新增若社會福利主管機關或社會福利機構為其監護人，也可代為申請歸化我國國籍，讓無依兒少享有醫療照顧及就學等權益。

面對國際人才競逐挑戰，內政部說明，為使優秀外來人士歸化我國更友善便利，這次修法放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行的繼續3年每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年，或曾在我國領域內合法居留繼續5年以上。

為感謝殊勳外籍人士長期在台居留奉獻，在醫療、社福、教育等領域，以及對偏遠鄉區的奉獻，內政部指出，這次增訂有「殊勳」於我國的外國人或無國籍人，申請歸化免徵國籍許可證書規費1200元。此外，這次修法也配合地方制度法及公職人員選舉罷免法規定，增訂直轄市山地原住民區民選公職人員即其區民代表會代表及區長，具外國國籍並擔任我國公職者，由直轄市政府解除其公職規定，以完備選舉制度。

內政部透露，這次修法將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼社會各界支持，儘速完成修法，以落實政府保障兒童取得國籍的權利，以及加強延攬外國高級專業人才力道。

▲▼「國籍法」部分條文修正草案。（圖／行政院內政部提供）

ET快訊
學校旁邊也沒在讓！　台中10歲女童走斑馬線被撞飛
連上5天累爆「昨天放假很有感」　網敲碗：固定放星期三
22歲妹子可樂當水喝！一張口「恐怖黑洞」　牙齒一碰全掉光
快訊／小姊妹遭撞飛第8天！　姊姊器官功能恢復近八成
獨／交往一年掰了！《戲說》女星證實分手陳子玄前夫
3月沒國定假日崩潰！　網曝：這「2個月」更慘
國道低頭撿痠痛藥膏！害夫妻被撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

超過20年沒修法！行政院修《電子簽章法》　電子簽章等同實體簽章

三班護病比新制明上路　國民黨：護理獎金不應同工不同酬

快訊／國民黨副主席夏立言訪陸團　今晚會國台辦主任宋濤

藍白召委合作峰迴路轉！藍委坦言「壓力大」　黨團內部會議氣氛曝光

出國旅遊注意！　領務局「旅外安全指南APP」換新版了

恢復YouBike前30分鐘免費上班首日　蔣萬安坦言：有些站借不太到車

快訊／劉建國召委選舉烏龍「投自己」　綠黨團：會有停權規範

監院指社宅「看得到住不到」　行政院：20萬戶目標今年底達標

推動產學合作　教育部：每年核定超過1千個外加招生名額

陸船翻覆傳要「書面道歉」？　海巡署否認：沒有規劃

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

超過20年沒修法！行政院修《電子簽章法》　電子簽章等同實體簽章

三班護病比新制明上路　國民黨：護理獎金不應同工不同酬

快訊／國民黨副主席夏立言訪陸團　今晚會國台辦主任宋濤

藍白召委合作峰迴路轉！藍委坦言「壓力大」　黨團內部會議氣氛曝光

出國旅遊注意！　領務局「旅外安全指南APP」換新版了

恢復YouBike前30分鐘免費上班首日　蔣萬安坦言：有些站借不太到車

快訊／劉建國召委選舉烏龍「投自己」　綠黨團：會有停權規範

監院指社宅「看得到住不到」　行政院：20萬戶目標今年底達標

推動產學合作　教育部：每年核定超過1千個外加招生名額

陸船翻覆傳要「書面道歉」？　海巡署否認：沒有規劃

茂迪參展日本能源周　總座：客戶想「去中」、日營收貢獻有望達5成

陸半導體股集體大漲　中芯國際一度漲逾8%

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

幼年紅斑性狼瘡治療新發現！台大研究「用藥時間點提前」降死亡風險

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

許光漢拍攝現場化身導遊！清原果耶逛台南全美戲院

豪門太不好當！邵雨薇一秒變芭比　嗆尪：我就是我請記得

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

國泰貨運站致力可持續發展　率先採用50%循環再用塑料包裝

政治熱門新聞

快訊／劉建國召委選舉蓋錯票「投自己」　面色鐵青「我昏去了」

快訊／藍白沒有禮讓只有合！　召委選舉結果出爐「藍綠各一席」

蔡正元酸爆國際橋牌社！釣出導演神回擊

快訊／黃國昌：白支持藍召委人選

快訊／國民黨不禮讓了！　傅崐萁：8委員會支持藍營召委人選

快訊／劉建國召委選舉烏龍「投自己」　綠黨團：會有停權規範

不解放寬陸配入籍如何衝擊健保　黃暐瀚這次挺柯文哲：我們都是台灣人

立法院召委選舉今登場　侯選人名單總整理

禮讓白營召委能成？吳子嘉搖頭曝1關鍵

「拿下新北市就拿到2028地位」　吳子嘉：賴清德絕不讓蘇巧慧選

分析／為「實質過半」禮讓白召委　國民黨尚須說服選民接受現實

幕後／白「優先法案為主」未爭召委　卻捲入藍內鬥

國民黨團選召委前甲動！　傅崐萁再喊話：國會過半才有實質決定權

快訊／感謝藍營善意！黃國昌與傅崐萁通話

更多熱門

相關新聞

在野黨推陸配入籍年限縮短　行政院表態：目前沒有修法規劃

在野黨推陸配入籍年限縮短　行政院表態：目前沒有修法規劃

行政院29日舉行例行院會，針對藍白在野黨分別拋出縮短陸配入籍的年限，陸委會表示，身份年限縮短涉及到人口數的變化還有健保醫療等問題，相關機關會做整體性評估。行政院發言人林子倫則說，關於陸配入籍的相關議題，目前規定沒有違反平等原則，「陸委會、內政部目前沒有就此議題有修法的規劃」，因茲事體大要，非常審慎處理，基本上行政院對縮短年限持保留態度。

行政院明通過《國籍法》修正草案　放寬外籍人才歸化條件

行政院明通過《國籍法》修正草案　放寬外籍人才歸化條件

台南市濕地保育有成獲內政部評鑑優等獎！

台南市濕地保育有成獲內政部評鑑優等獎！

蔡其昌批中市府狂賣地成「社宅侏儒」　陳建仁認戶數應再5倍才夠

蔡其昌批中市府狂賣地成「社宅侏儒」　陳建仁認戶數應再5倍才夠

監院指社宅租金2萬至4萬500元：超出一般人負擔能力

監院指社宅租金2萬至4萬500元：超出一般人負擔能力

關鍵字：

行政院內政部國籍法修正草案

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面