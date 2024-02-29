在野黨推陸配入籍年限縮短　行政院表態：目前沒有修法規劃

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院29日舉行例行院會，針對藍白在野黨分別拋出縮短陸配入籍的年限，陸委會表示，身份年限縮短涉及到人口數的變化還有健保醫療等問題，相關機關會做整體性評估。行政院發言人林子倫則說，關於陸配入籍的相關議題，目前規定沒有違反平等原則，「陸委會、內政部目前沒有就此議題有修法的規劃」，因茲事體大，要非常審慎處理，基本上行政院對縮短年限持保留態度。

陸委會表示，針對外界提議對於陸籍配偶身份年限從6年改為4年，身份年限縮短可能涉及到人口數的變化，以及衍生性人口，還有相關健保醫療等問題，這部分相關機關會做整體性評估。

行政院發言人林子倫說，關於陸配入籍的相關議題，目前規定沒有違反平等原則，「陸委會、內政部目前沒有就此議題有修法的規劃」，至於立法院有在野黨提出相關修法，縮短陸配入籍年限，因為茲事體大，要非常審慎處理，基本上行政院對縮短年限持保留態度。

林子倫表示，由於兩岸目前仍在對立狀態，基於國家利益與國家整體安全考量，與其他國家的關係與狀態並不相同，且陸配在取得我國身份後，依現行規範，權利義務也與其他國家的外籍配偶並不相同。此事應綜合考量各種政策因素，特別是國家安全跟國家利益，因此對相關修法應採取更審慎態度面對。

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