拜登出手打擊美國數據流向中俄等國　北京要求停止污蔑抹黑

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）2月28日簽署行政命令，美國司法部長和其他聯邦機構將防止，美國人的敏感個人數據遭大規模轉移到白宮「關注的國家」。據路透社報導，這些國家包括中國、俄羅斯等。大陸外交部29日怒批，是明顯針對特定國家的歧視性做法，中方對此堅決反對。

路透社28日引述美國高級官員指，白宮「關注的國家」除了中俄外，也有伊朗、北韓、古巴與委內瑞拉，行政命令也會禁止向這些傳輸任何有關美國政府人員的數據。

這些敏感個人數據包括生物識別數據、健康紀錄、財務狀況、地理定位數據等。

29日，中國外交部發言人毛寧回應，美國泛化國家安全概念，誣稱中方購買美國公民的敏感數據，從事惡意活動，禁止數據流向包括中國在內的所謂「受關注國家」是明顯針對特定國家的歧視性做法，中方對此堅決反對。

她表示，中國政府一向高度重視保護資料隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式為中國政府收集或提供位於外國境內的資料資訊和情報。中國已經率先提出《全球資料安全倡議》，如果美方真的關心資料安全，可以公開支持中國的這項倡議，或做出類似的承諾。

毛寧稱，我們要求美方停止對中國的污衊抹黑，切實維護開放、公正、非歧視的營商環境，與各方共同制定普遍性的資料安全規則，促進全球資料有序自由流動。