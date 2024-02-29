批台軍購「以武謀獨」沒出路　陸國防部：不存在所謂海峽中線

▲大陸國防部新聞局副局長兼發言人張曉剛。（圖／翻攝大陸國防部公眾號）

記者魏有德／綜合報導

台美軍購案受俄烏衝突影響，部分裝備將於今（2024）年起分批交貨，數量龐大的軍售案將維持常態化。對此，大陸國防部發言人張曉剛表示，花老百姓血汗錢購買多少武器，也改變不了台灣是中國的台灣的基本事實，更無法阻擋祖國統一的歷史大勢，「我們正告民進黨當局，以武謀獨沒有出路，只會將台灣推向兵凶戰危的極度危險境地。」

▲解放軍海軍艦艇。（圖／翻攝東部戰區微信公眾號）

張曉剛指出，美方一再違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，「違背在台灣問題上作出的政治承諾，不斷對台售武，加強美台軍事勾連，嚴重侵害中國主權安全，助長台獨氣焰，破壞台海和平穩定。」

張曉剛強調，「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

▲解放軍東部戰區各式戰機。（圖／翻攝自央視）

至於外界分析，大陸正加大對台軍事壓力，幾乎每日都有共機共艦在台灣周邊，甚至飛越「海峽中線」，對此，張曉剛表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，根本不存在所謂的海峽中線。」

張曉剛提到，「中國人民解放軍在台海地區開展的演訓活動，是維護國家主權、安全和發展利益的正當之舉，是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的警懾反制，也是維護台海地區和平穩定的必要行動。我們將持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。」