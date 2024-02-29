川普重大勝利！美最高院同意審理豁免權案

▲美國最高法院同意審理川普的總統豁免權案。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦最高法院同意於4月22日當周開庭，就前總統川普是否在涉嫌推翻2020年大選結果一案中，享有總統豁免權進行裁決。不過報導稱，在最終結果出爐前，法院必須凍結其訴訟程序，而這將達成川普將各項審判推遲到11月總統選舉後的目的，取得「暫時的勝利」。

綜合外媒報導，美國特別檢察官史密斯（Jack Smith）在2023年8月，就川普試圖推翻2020年總統選舉結果一事，對川普提出了串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、串謀妨礙權利、阻礙及企圖妨礙官方程序等4項刑事起訴。

此案原定於2024年3月4日開始進行審理，但川普卻在聯邦上訴法院裁定他無法享有免於遭起訴的豁免權後，向最高法院提出上訴，堅稱總統必須擁有完全法律豁免權，才能在不必害怕遭報復的情況下履行職責，導致川普的推翻大選結果一案延後審理。

美國聯邦最高法院今年2月28日同意，安排在4月22日當周開庭，聽取川普是否可擁有豁免權的辯論，並最遲在6月底作出裁決。美聯社指出，儘管法院的審判時間表比往常快得多，但所有的訴訟程序在此之前都將被凍結，引發人們疑慮，假設大法官們駁回了川普的豁免申請，對川普的審判能否在11月大選前展開並結束。

《紐約時報》宣稱，法院的決定將讓川普取得「暫時的勝利」，因為川普在所有針對他的刑事訴訟中，很大程度上都採取了拖延時間的策略，試圖將所有訴訟都延到選舉後，以免影響川普的選情；而川普一旦在判決前就任總統，他就可以命令司法部撤銷此案。