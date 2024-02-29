綠議員轟「貼紙悠遊卡」原地踏步　悠遊卡公司：和10年前的不一樣

▲台北捷運悠遊卡。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

悠遊卡公司日前宣布要開發手機專用的貼紙悠遊卡，遭到民進黨台北市議員許淑華質疑，這與10年推出的「悠遊手機貼」類似。對此，悠遊卡公司回應，即將發行的貼紙悠遊卡和10年前的不一樣，那是一張SuperCard超級悠遊卡，可以直接和手機裡的EasyWallet APP感應，以悠遊付錢包加值，也可以隨時查詢即時的餘額，非常便利。

悠遊卡公司表示，他們自2015年起即開始與蘋果公司協商，雙方歷經相當多問題與困難待克服，本公司皆仍未放棄商談合作努力，目前仍持續進行溝通，若有具體進展會及時向社會大眾說明。

悠遊卡公司指出，即將發行的貼紙悠遊卡和10年前的不一樣，那是一張SuperCard超級悠遊卡，可以直接和手機裡的EasyWallet APP感應，以悠遊付錢包加值，也可以隨時查詢即時的餘額，非常便利。未來消費者如果遇到進站或上了公車後才發現餘額不足，都可以即時加值，且超級悠遊卡也不受一般悠遊卡單筆消費及儲值額度的限制。

悠遊卡公司也強調，悠遊付也有QRcode乘車碼，可以在國內部份客運業者上使用，未來北捷開放QRcode也可以使用。此外，據了解，歐盟委員會宣布與蘋果公司達成共識，該公司將對外開放使用裝置上的NFC功能，藉此讓更多第三方行動支付、電子錢包服務也能藉由該公司手機上的NFC功能感應交易。

悠遊卡公司透露，他們期待蘋果公司開放NFC支付在歐盟使用後，亞洲地區也能跟進開放NFC，這樣悠遊卡在手機上的應用困難即可迎刃而解，包括悠遊付的嗶乘車，以及將悠遊卡下載在Apple Pay，如同現在Samsung Pay悠遊卡一樣，在交通及消費領域輕鬆使用。