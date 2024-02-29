青花菜和花椰菜不一樣！農業部：兩種不同蔬菜「外型口感都有差」

▲農業部說明，青花菜和花椰菜其實是兩種不同蔬菜。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

很多人以為花椰菜就是青花菜，只是有白色和綠色之分。農業部在臉書粉專指出，青花菜和花椰菜雖然外觀很像，都是十字花科蕓薹屬，但其實是兩種不同的蔬菜，仔細觀察外型也不太一樣，口感也略有差異。

農業部指出，青花菜和花椰菜都是台灣秋冬季重要的蔬菜，兩者皆由「甘藍」演變而成，而青花菜則是甘藍演化成花椰菜過程的中間產物。目前花椰菜有白、黃、綠、橘、紫等顏色的品種，但市面上一般看到都是「白色花椰菜」，而常見的綠色其實是「青花菜」。

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農業部粉專指出，青花菜（又叫做西蘭花、綠花菜），呈現青綠色扁球狀，小花球較分散，產季從10月至隔年5月，主要產區有雲林縣、嘉義縣、高雄市，富含維他命A、B、C、蛋白質、脂肪、碳水化合物及鉀、鈣、磷、鎂、銅等礦物質，購買時應挑選花球整體呈現香菇形，外觀完整密合，沒有嚴重的凹凸現象。

至於花椰菜（又叫做：白花菜、菜花），以白色花束般的白花椰菜最常見，花球較密集，全年都是產季，主要產地有雲林縣、彰化縣、嘉義縣、高雄市，營養價值有蛋白質、脂質、碳水化合物、纖維質、鈣、磷、鐵、維生素A、B1、B2、C等，購買時應選擇花球密合、白色無污澤、質地細緻，表面無嚴重的凹凸現象，無散花球情形者較佳。

▲農業部說明花椰菜和青花菜差異。（圖／農業部提供）