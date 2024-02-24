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一次看兩大國際花卉盛事！　台灣與世界蘭展2／25~3／10台南攜手登場

▲▼2023台灣國際蘭展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣國際蘭展與世界蘭展周六攜手登場，規模歷年最大。（圖為去年資料照，圖／記者蔡玟君攝）

記者楊惠琪／台北報導

全球蘭花盛事「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」周六（24日）起至3月10日在台南市登場，今年首度將台灣國際蘭展與世界蘭展結合展出，規模歷年最大。農業部表示，2023年蘭花產業出口總值逼近2億美元，透過產官學攜手合作，以及蘭花台灣隊在國際外銷的努力交出亮眼成績單。

農業部表示，有「蘭花界奧林匹克」之稱的世界蘭展，以及世界三大蘭展之一的「台灣國際蘭展」，兩大蘭花盛事將首度攜手舉行，可以說是蘭花界的一大國際盛事，從今天起在大台南會展中心及農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期16天的展期。

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農業部指出，2023年蘭花產業出口總值達到1億9768 萬美元，按出口值，前5大市場為美國、日本、越南、荷蘭、加拿大，其中又以蝴蝶蘭出口值一支獨秀，2023 年總出口值達1億5938 萬美元，佔蘭花類別外銷總額的80.63%，出口總金額達到 1.5億美元，過去8年成長23.82%。

農業部說，台灣蘊藏豐富的蘭科植物資源，種植蘭花已有百年歷史，產業發展也已超過20年，2020年雖一度遭受疫情衝擊，蘭花台灣隊也迅速重整旗鼓，努力找航空公司，合作包倉空運，提供海外擴銷獎勵，在後疫情時代持續推動蝴蝶蘭附帶介質貯運，並推出開發蝴蝶蘭品種媒合服務平臺。

欲參觀第20屆臺灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展的民眾，可透過ibon、Fami、KLOOK等購買蘭展門票，活動詳情請至「2024臺灣國際蘭展」官網查詢，活動自2月24日至3月10日止。

更多相關活動訊息及觀光旅遊資訊：
臺灣國際蘭展FB臉書粉絲團
https://www.facebook.com/tiostwn/?locale=zh_TW

台南旅遊網(2024台灣國際蘭展-旅遊資訊介紹頁面)
https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/2550

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