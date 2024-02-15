禁止IUU魚貨進口　農業部修遠洋漁業條例：違者處6百萬至3千萬元

▲農業部次長杜文珍。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

行政院於今（15）日通過「遠洋漁業條例」修正草案，新增禁止非法、未報告及未受規範(IUU)漁撈之魚貨進口條文，並將送請立法院審議。農業部表示，此次修法旨在強化我國打擊IUU漁撈的決心，並對違反規定者處以新台幣6百萬元至3千萬元罰鍰。

農業部表示，雖然目前遠洋漁業條例已對我國漁船捕撈及出口魚貨有完整規範，但對禁止IUU魚貨進口尚未有相關規定。因此，本次修法增訂禁止涉及IUU漁撈作業之漁獲物或漁產品進口，並由主管機關公告其品項、載運或捕撈資訊。此外，主管機關也可公告限制特定國家、地區之全部或部分漁獲物或漁產品不得進口。

農業部強調，打擊IUU是我國一貫的立場，也是展現與國際共同合作，永續漁業發展的重要政策。我國基於市場國責任，必需採取更進一步措施，以防止IUU魚貨進入國內市場。本次修訂遠洋漁業條例將進口IUU漁獲物之裁罰額度與出口IUU漁獲物之裁罰一致，具有嚇阻冒險進口IUU漁獲物或漁產品效果，使得遠洋漁業條例規範更為完整，有助健全我國漁業發展及保障合法業者權益，同時彰顯我國與國際合作共同打擊IUU決心。

▼「遠洋漁業條例」第14條之1、第36條之1、第47條修正草案。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

