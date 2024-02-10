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農業部擴大採檢肉品市場「80件豬毛未驗出瘦肉精」　累計633件合格

▲▼台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市日前在台糖安心豚中檢驗出瘦肉精西布特羅。（圖／記者許權毅攝）

生活中心／台北報導

農業部今（10）日表示，因應台中市衛生單位抽驗台糖豬肉產品檢出低劑量西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm案，農業部已啟動多面向監測作為，2月3日至8日間累計已完成553件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗皆未檢出瘦肉精（乙型受體素）。今日再新增完成肉品市場豬毛樣品檢測結果80件，也皆未檢出；累計2月3日至9日間農業部已完成633件樣本檢驗皆未檢出乙型受體素。

▲▼農業部抽檢瘦肉精0210圖卡。（圖／農業部提供）

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▲農業部檢驗肉品樣本633件均合格。（圖／農業部提供）

農業部自2日起立即啟動回溯機制後，已針對台糖所有10家在養肉豬場豬隻血清、毛髮和飼料與供應台糖之飼料廠2家進行採樣，皆未檢出乙型受體素。同批肉品農業部也已送驗4件，皆未檢出乙型受體素。為確保消費者食肉安全，農業部提高全國肉品市場採驗量後，已累積320件豬隻毛髮樣本皆未檢出乙型受體素。

農業部重申，國內未核准西布特羅（Cimbuterol）為動物用藥品，西布特羅等乙型受體素為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品，依規定不得檢出，農政機關將持續加強抽測，經查獲違法使用，將處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，1年內再犯者更可處新台幣250萬元以下罰鍰。

農業部強調，迄今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端之監測，共同守護國人之食肉安全及權益。

▲▼農業部抽檢瘦肉精0210圖卡。（圖／農業部提供）

▲▼農業部公布最新抽檢結果。（圖／農業部提供）

▲▼農業部抽檢瘦肉精0210圖卡。（圖／農業部提供）

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