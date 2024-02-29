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你敢要我敢給！海尼根儲備幹部號召潛力新星瞄準百萬年薪

▲▼ 海尼根,釀造,商業競賽,儲備幹部,在職培訓,屏東啤酒廠。（圖／海尼根提供）

▲海尼根今年首次舉辦「釀造卓越商業競賽」。

圖、文／海尼根提供

海尼根自2016年起以台灣為據點、世界為舞台，推出儲備幹部計畫至今邁入第九屆。年薪上看百萬，優於多數企業的薪資與彈性福利，每年都吸引眾多青年才俊爭相報名。今年首次舉辦「釀造卓越商業競賽」。冠軍隊伍不僅可獲得八萬元的獎金，還能直接取得儲備幹部計畫的最終面試優先權。

加入海尼根儲備幹部計畫，成為「星」鮮人贏在職涯起跑點
海尼根第九屆儲備幹部計畫完整提供新鮮人全方面的入職與在職培訓，獲選者不僅會在公司進行四次部門輪調，還有機會到海尼根亞太地區任一國家完成為期6個月的跨領域任務。特別的是因應海尼根台灣現有屏東啤酒廠，公司「點對點」供應鏈能力的營運模式轉變，儲備幹部進到公司內部無論原屬哪個部門，在總計18個月的培訓過程中，都必須有二至四周業務和供應鏈的學習經驗，結業表現優異者即可直接轉正錄取！

首屆「釀造卓越商業競賽」挖掘潛力新星、落實人才永續
除了儲備幹部計畫，海尼根今年首度舉辦「釀造卓越商業競賽」，以永續和創新的行銷方案為題，廣邀18歲以上、工作經驗資歷不超過三年的多元年輕人才共同釀造新穎想法。凡通過審核入圍決賽的隊伍皆可參加海尼根台灣精心規劃的職涯工作坊，一探海尼根企業內部精彩的發展機會，並由業界人士提供專業諮詢，取得決賽準備建議及未來發展的養分及方向。冠軍團隊不僅能獲頒八萬元獎金，還可以取得儲備幹部的「快速通關」，直達最終面試參與優先權，提升進入海尼根的機會！

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